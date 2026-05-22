J2US: «Άναψαν τα αίματα» ανάμεσα σε Σταμάτη Φασουλή και Χάρη Λεμπιδάκη: «Τι αηδίες είναι αυτές που είπες;» – ΒΙΝΤΕΟ

Μια πρωτοφανής κόντρα ξέσπασε στον αποψινό (21/5) ημιτελικό του J2US, με τον Σταμάτη Φασουλή και τον Χάρη Λεμπιδάκη να ανταλλάσσουν βαριές κουβέντες. Αφορμή στάθηκαν οι αυστηρές παρατηρήσεις της επιτροπής για τη σκηνική παρουσία του γνωστού δημοσιογράφου.

Παίρνοντας τον λόγο, ο Σταμάτης Φασουλής δεν μάσησε τα λόγια του και τόνισε πως το συγκεκριμένο κομμάτι απαιτούσε μια ιδιαίτερη «ατμόσφαιρα», την οποία ο διαγωνιζόμενος δεν κατάφερε να μεταδώσει στο κοινό.

«Αυτή η ατμόσφαιρα δεν αποδίδεται, όσο σωστά κι αν το τραγούδησες. Το νεο-λαϊκό είναι ολόκληρη ιστορία, είναι σχεδόν ακατόρθωτο. Δεν ήσουν κακός, μάλιστα έκανες πράξη όσα είπαμε στα καμαρίνια, όμως το να φτιάξεις ατμόσφαιρα δεν είναι για τον καθένα. Ή το έχεις και το εκπέμπεις, ή δεν το έχεις. Ή το ακτινοβολείς ή δεν το ακτινοβολείς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κριτής.

Λίγο αργότερα, ο Σταμάτης Φασουλής σχολίασε πως το ζευγάρι παραμένει στο σόου επειδή το στηρίζει το τηλεοπτικό κοινό, με τον διάλογο ανάμεσα στους δύο να παίρνει γρήγορα έντονη τροπή.

«Μένετε για πολλούς λόγους, όπως το ότι σας θέλει το κοινό», είπε ο Σταμάτης Φασουλής.

«Έτσι όπως το ξεκινήσατε, ευτυχώς το σώσατε», απάντησε ο Χάρης Λεμπιδάκης.

Τότε ο Σταμάτης Φασουλής αντέδρασε λέγοντας: «Δεν έσωσα τίποτα, εσύ δεν ξέρω τι λες… Και τι αηδίες είναι αυτές που είπες εκεί πριν, “εμείς ήρθαμε να κάνουμε κριτική”. Δεν ήρθες εδώ για κριτική, ήρθες να σε κριτικάρουνε».

Ο Χάρης Λεμπιδάκης, εμφανώς ενοχλημένος, απάντησε: «Δεν θα απαντήσω αυτή τη φορά, δεν θα κάνω το λάθος να ωθήσω στο κακό. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την αντιμετώπισή σας. Εσείς δείχνετε αυτή τη στιγμή ποιος είστε, όχι εγώ».

Η ένταση συνεχίστηκε με τον Σταμάτη Φασουλή να λέει: «Αν περίμενα από σένα, αγόρι μου, να μάθει ο κόσμος από σένα ποιος είμαι, θα είχα χάσει πολλά, δεν θα ήμουν εδώ τώρα».

«Ρε παιδιά μου, δεν έχω δικαίωμα να πω ότι δεν είχατε την ατμόσφαιρα; Δεν κατάλαβα. Γιατί λέτε να φύγουμε; Να φύγετε, στο καλό! Αλλά το κοινό σας θέλει. Η βαθμολογία σας δεν είναι μόνο από μένα, είναι και απ’ το κοινό», πρόσθεσε λίγο αργότερα.

