Βολιβία: Νέα διαδήλωση στην πρωτεύουσα εναντίον του προέδρου Πας – Συνεχίζονται τα μπλόκα στους δρόμους

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

bolivia
Αγρότες διαμαρτύρονται απαιτώντας την παραίτηση του προέδρου της Βολιβίας, Ροντρίγκο Παζ, στη Λα Παζ, στις 20 Μαΐου 2026. (AFP/Aizar Raldes)
Εκατοντάδες εργαζόμενοι διαδήλωσαν εκ νέου χθες Πέμπτη στη Λα Πας, τη βολιβιανή πρωτεύουσα, με κύριο αίτημα να παραιτηθεί ο πρόεδρος Ροδρίγο Πας, ο οποίος, σε μια προσπάθειά να «καλμάρει» τις αντιδράσεις για τη σοβαρή οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα, προχώρησε σε ανασχηματισμό στο υπουργείο Εργασίας.

Κύμα μαζικών κινητοποιήσεων, με τη συμμετοχή επίσης αγορών, εκπαιδευτικών, εργαζόμενων στις μεταφορές και σε άλλους τομείς θέτει υπό πίεση τον κεντροδεξιό αρχηγό του κράτους, στην εξουσία κάπου έξι μήνες.

Φορώντας κράνη και υπό τους ήχους εκρήξεων, εργαζόμενοι σε μεταλλεία και σε άλλους κλάδους έκαναν πορεία σε δρόμους της πρωτεύουσας, οι προσβάσεις στην οποία έχουν αποκλειστεί από άλλους διαδηλωτές, προκαλώντας ελλείψεις τροφίμων, καυσίμων και φαρμάκων.

Σε βίαια επεισόδια τη Δευτέρα, οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου συνέλαβαν κάπου 130 ανθρώπους, σύμφωνα με την εισαγγελία.

«Μας επιβάλλουν νεοφιλελεύθερη πολιτική, όπως τα χρόνια του 1980 (…) Αυτή η κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα να κυβερνήσει κι είναι εντελώς στην υπηρεσία των πολυεθνικών (εταιρειών)», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο συνδικαλιστής ηγέτης Σεσίλιο Γκονσάλες.

Στην προσπάθειά του να βάλει τέλος στις μαζικές διαδηλώσεις, ο πρόεδρος Πας ονόμασε υπουργό Εργασίας τον Γουίλιαμς Μπασκοπέ, δικηγόρο, αυτόχθονα της φυλής Αϊμάρα, αντικαθιστώντας τον Έντγκαρ Μοράλες, που επικρινόταν έντονα.

«Οι κοινωνικές οργανώσεις (…) έχουν πάντα χώρο διαλόγου, διαπραγμάτευσης με την κυβέρνηση. Καλωσορίζουμε πάντα τον διάλογο», είπε ο αρχηγός του κράτους, αφού τόνισε την προηγουμένη ότι προχωρά σε αναπροσαρμογές στο κυβερνητικό σχήμα, ώστε να έχει «υπουργούς ικανούς να ακούνε».

Τουλάχιστον 47 αποκλεισμοί δρόμων καταγράφονταν χθες σε επτά από τους εννιά νομούς του κράτους των Άνδεων, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα.

Χθες το πρωί, αστυνομικοί άνοιξαν οδικό άξονα στρατηγικής σημασίας στην Κοτσαμπάμπα (κεντρικά), αφού έκαναν εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων για να απωθήσουν διαδηλωτές.

Ενώ αρχικά πρόβαλαν αιτήματα όπως αυξήσεις μισθών, ανάκληση ορισμένων νόμων και να διατίθενται καύσιμα καλύτερης ποιότητας, πλέον πολλοί τομείς απαιτούν να φύγει ο πρόεδρος που έβαλε τέλος σε είκοσι χρόνια διακυβέρνησης από τους σοσιαλιστές, υπό τους Έβο Μοράλες (2006-2019) και Λουίς Άρσε (2020-2025).

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

