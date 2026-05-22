J2US: Η συγκλονιστική εξομολόγηση του Ανδρέα Μικρούτσικου για τον Σάκη Μπουλά – Δείτε βίντεο

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Media & Τηλεοπτικά Νέα

mikroutsikos
Μια από τις πιο φορτισμένες και συγκινητικές στιγμές του χθεσινού (21/5) ημιτελικού του J2US εκτυλίχθηκε στη σκηνή, όταν ο Ανδρέας Μικρούτσικος και ο Γιάννης Ζουγανέλης συναντήθηκαν τηλεοπτικά. Οι δύο παλιοί φίλοι άνοιξαν την καρδιά τους, μιλώντας για τη βαθιά τους σχέση αλλά και για τον αξέχαστο Σάκη Μπουλά.

Παίρνοντας τον λόγο, ο Γιάννης Ζουγανέλης δεν έκρυψε τα συναισθήματά του, θέλοντας να υπογραμμίσει τους ισχυρούς δεσμούς που τον συνδέουν με τον παρουσιαστή.

«Απόψε νιώθω βαθιά συγκίνηση που βρίσκομαι δίπλα στον Ανδρέα. Μας ενώνει κάτι μοναδικό. Έχω ζήσει μαζί του στιγμές που, αν και ανήκουν στο παρελθόν, τις κουβαλάω ζωντανές μέσα μου μέχρι σήμερα. Πιστεύω ακράδαντα πως ό,τι γράφει στην ψυχή σου από τα παλιά, είναι αυτό που σε οδηγεί στο αύριο», δήλωσε με τρεμάμενη φωνή.

Από την πλευρά του, ο Ανδρέας Μικρούτσικος αποκάλυψε πως η γνωριμία τους μετρά περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες. «Πάνω από σαράντα χρόνια… όταν πρωτοβγήκε στο πρώτο μαγαζί που βγήκε, μαζί με τον Νικόλα τον Άσιμο, τον Σάκη τον Μπουλά και δυο άλλα παιδιά, όταν βγήκαν πήγα και τους παρακολούθησα και γίναμε κολλητοί. Όταν λέω κολλητοί: μαζί διακοπές, μαζί στο σπίτι, μαζί φαγητά», ανέφερε.

Η πιο φορτισμένη στιγμή ήρθε όταν ο Ανδρέας Μικρούτσικος αναφέρθηκε στον Σάκη Μπουλά και στην απουσία του από την παρέα τους.

«Θέλω να πω λοιπόν ότι κρατάμε αυτόν τον δεσμό σαν κόρη οφθαλμού. Μόνο που μας έχει βγει από αυτές τις δύο κόρες το ένα μάτι. Έχουμε χάσει τον Σάκη. Και αυτή η παρέα ολοκληρωνόταν σε αυτή την τριανδρία. Δυστυχώς, κουβαλάμε τον Σάκη σαν αίσθηση και όχι σαν παρουσία», είπε συγκινημένος.

Δείτε το βίντεο:

