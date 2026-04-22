Έντι Ράμα: Ζήτησε συγγνώμη για το ντύσιμό του κατά τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη – «Έλλειψη καλής ενημέρωσης από το πρωτόκολλό μου»

Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Έντι Ράμα εμφανίστηκε ντυμένος στα μαύρα και με λευκά παπούτσια, σε πιο χαλαρό στιλ από ό, τι συνηθίζεται σε επίσημες συναντήσεις.

Ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας μάλιστα ζήτησε συγγνώμη για την πιο «χαλαρή» εμφάνισή του κατά τον διάλογο που είχαν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Και πάλι, σας ευχαριστώ πολύ, κ. Πρωθυπουργέ. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ, και ζητώ συγγνώμη που δεν είμαι ντυμένος τόσο επίσημα όσο εσείς, επειδή δεν περίμενα τέτοια υποδοχή. Ελπίζω, λοιπόν, ότι τα ελληνικά Μέσα Ενημέρωσης δεν θα το εκλάβουν διαφορετικά, παρά μόνο ως έλλειψη καλής ενημέρωσης από το πρωτόκολλό μου», ανέφερε ο Έντι Ράμα.

«Αναγνωρίζουμε ότι είσαι πάντα πολύ εφευρετικός όσον αφορά στον τρόπο που ντύνεσαι, και μας αρέσει αυτό», ήταν η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.