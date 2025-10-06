The 2Νight Show: Πρεμιέρα απόψε στις 24:00 με Μιχάλη Λεβεντογιάννη και Θοδωρή Φέρρη

Απόψε, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, στις 24:00 στο πρώτο «The 2Night Show» της χρονιάς ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται για πρώτη φορά στην εκπομπή τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη, σε μία αποκαλυπτική τηλεοπτική συνέντευξη.

Ο αγαπημένος ηθοποιός, που φέτος πρωταγωνιστεί στην ανατρεπτική κωμική σειρά του ANT1 «Γιατί Ρε Πατέρα;», υποδυόμενος τον Μιχαήλο, μιλάει για τον ρόλο του και τις εξελίξεις της σειράς.

Ο Μιχάλης θυμάται τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι ήθελε να γίνει ηθοποιός και την αντίδραση των γονιών του στο άκουσμα αυτής της απόφασης. Γιατί όταν ήταν μικρός ήθελε να γινεί τσοπάνης;

Ποια δουλειά άφησε για να γίνει ηθοποιός; Γιατί θα σταματούσε την υποκριτική αν του έδιναν συνεχώς τους ρόλους του «ωραίου»; Πώς αντιδρά όταν βλέπει τον εαυτό του στην τηλεόραση; Γιατί δεν οδηγεί ποτέ, αν και έχει δίπλωμα; Γιατί δεν πηγαίνει στα μπουζούκια; Στη συνέχεια, περιγράφει πώς πέρασε το καλοκαίρι και εξηγεί τι ήταν αυτό που τον σόκαρε περισσότερο κατά την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος.

Τέλος, είχε μια ευχάριστη συνάντηση στο στούντιο της εκπομπής με την Ζέτα Μακρυπούλια, η οποία του αποκάλυψε πόσο πολύ αρέσει στο γυναικείο κοινό.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο αποψινό «The 2Night Show» είναι και ο Θοδωρής Φέρρης.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής, που φέτος το καλοκαίρι σάρωσε με τις επιτυχίες του, μιλάει για την πορεία του και εξηγεί γιατί όσα ζει επί σκηνής δεν τα φανταζόταν ούτε στα πιο τρελά όνειρά του. Τι συνέβη το βράδυ που η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ πήγε να γιορτάσει τη νίκη της στο μαγαζί που τραγουδά;

Γιατί η εμφάνισή του δεν είναι ποτέ το πρώτο του μέλημα; Γιατί δεν έχει φτάσει στο απαραίτητο επίπεδο ωριμότητας, όπως λέει, για να κατασταλάξει σε μία σχέση; Πώς αντιδρά όταν του λένε ότι είναι καλό παιδί και γιατί αισθάνεται ότι πρέπει να δώσει τα εύσημα στη μητέρα του;

Τέλος, με τη βοήθεια της ορχήστρας του τραγουδάει live στο στούντιο της εκπομπής τις μεγάλες του επιτυχίες, αλλά και αγαπημένα τραγούδια μεγάλων καλλιτεχνών.

Για 10η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Νight Show»: Πρεμιέρα απόψε, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00.