Αλέξης Χαρίτσης στον Realfm 97,8: «Η απάντηση στην Δεξιά πρέπει να είναι ενωτική και ισχυρή» – Τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα

Για τις πολιτικές εξελίξεις, την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα και τις διεργασίες στον χώρο της Αριστεράς και της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης μίλησε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης στον Νίκο Χατζηνικολάου από την συχνότητα του Realfm 97,8.

«Νομίζω ότι είναι μία προσωπική επιλογή του Αλέξη Τσίπρα, η οποία είναι καθ’ όλα σεβαστή. Θα περιμένουμε να τοποθετηθεί και το κόμμα στο οποίο ανήκε μέχρι σήμερα, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή», είπε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Και πρόσθεσε: «Είδα όμως ότι και ο ίδιος μιλάει μέσα στη δήλωση του λέει ‘όχι’ σε Μεσσίες. Άρα υπό αυτή την έννοια εγώ συμφωνώ με αυτή την τοποθέτηση. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι υπάρχει αυτή η τοποθέτηση. Όπως είναι σημαντικό ότι υπάρχει και μία λογική ενότητας. Εδώ λοιπόν θα δούμε κατά πόσον μπορεί ο καθένας αυτά τα οποία λέει να τα εννοεί και να τα κάνει πράξη. Και εδώ νομίζω ότι τελικά θα κριθούμε όλοι και όλες μας».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα ο Αλέξης Χαρίτσης τόνισε ότι «εφόσον προκύψει ένας νέος φορέας θα πρέπει ο φορέας αυτός προφανώς να έχει πρόγραμμα. Θα πρέπει να έχει στρατηγική. Θα πρέπει να έχει ιδεολογική κατεύθυνση. Βάση αυτών ακριβώς θα κριθεί τελικά και το κατά πόσον μπορεί να συνεισφέρει σε αυτή την προσπάθεια, την οποία είπα πριν και στην οποία επιμένω δεν θεωρώ ότι υπάρχει άλλος δρόμος, ο δρόμος της ενότητας της Αριστεράς».

«Θεωρώ ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ ρευστά. Θεωρώ ότι χωρίς μία λογική ηγεμονισμού και χωρίς αποκλεισμούς πρέπει να υπάρξει μία πολύ σοβαρή συζήτηση για το μέλλον της Αριστεράς και της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης στη χώρα μας. Και αυτή η συζήτηση, επαναλαμβάνω χωρίς αποκλεισμούς, πρέπει να γίνει με ειλικρινείς πολιτικούς όρους και πρέπει να γίνει με καθαρό και σαφή τρόπο απέναντι σε μία κοινωνία η οποία αγωνιά», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.

«Η απάντηση στην Δεξιά πρέπει να είναι ενωτική και ισχυρή», σημείωσε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Παράλληλα αναφέρθηκε και στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι. «Επειδή τα πράγματα είναι πάρα πολύ κρίσιμα, οι ώρες είναι πάρα πολύ κρίσιμες και για την υγεία του γονιού, του Πάνου Ρούτσι εγώ κάνω για μία ακόμη φορά έκκληση προς την κυβέρνηση και από την εκπομπή σας να σταματήσει να παίζει αυτό το κρυφτούλι και αυτό το γαϊτανάκι μεταξύ κυβέρνησης και δικαιοσύνης και να πάρει επιτέλους τολμηρές αποφάσεις», είπε ο Αλέξης Χαρίτσης.