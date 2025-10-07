The 2Night Show: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έκανε πρεμιέρα για 10η σεζόν και αποκάλυψε τον απόλυτο καλεσμένο της επόμενης εβδομάδας

Δέκα χρόνια συμπληρώνει φέτος το «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, που έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Δευτέρας (6/10) στον ΑΝΤ1 για τη 10η σεζόν του. Ο γνωστός παρουσιαστής, εμφανώς συγκινημένος, καλωσόρισε ξανά το κοινό στο πλατό, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για όσα του έχει προσφέρει το επιτυχημένο late-night show όλα αυτά τα χρόνια.

Πριν υποδεχθεί τους πρώτους του καλεσμένους, τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και τον Θοδωρή Φέρρη, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στάθηκε για λίγο μπροστά στην κάμερα για να μιλήσει στους τηλεθεατές. Με φανερή χαρά, μοιράστηκε τη σημασία που έχει για εκείνον αυτή η επετειακή χρονιά, ευχαριστώντας όσους στηρίζουν την εκπομπή από το ξεκίνημά της μέχρι σήμερα.

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στο επεισόδιο με τον Τζίμι Κίμελ στις Ηνωμένες Πολιτείες και την προσωρινή αναστολή της εκπομπής του, ενώ έκανε και μια σύντομη αναφορά στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα. Δίνοντας τον δικό του τόνο, ανακοίνωσε πως φέτος το «The 2Night Show» θα προβάλλεται δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, ενώ πρόσθεσε με ενθουσιασμό: «Οι εκπομπές θα είναι δύο, Δευτέρα και Τρίτη, όχι την Τετάρτη. Θα γίνει χαμός και αυτή την χρονιά. Κυρίες και κύριοι, το The 2Night Show για 10η χρονιά μόλις ξεκίνησε!».

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με ένα σύντομο βίντεο – teaser που έπαιξε στον αέρα, αποκαλύπτοντας πως στην επόμενη εκπομπή θα φιλοξενηθεί, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, προμηνύοντας μια ακόμη σεζόν γεμάτη εκπλήξεις, μεγάλα ονόματα και… αυθεντικό χιούμορ.