Χριστοδουλίδης: Φυσικά θα γίνει το καλώδιο – Δεν θα δεχτούμε παράλογες αμφισβητήσεις από πλευράς της Τουρκίας – Υπάρχουν άλλα 25 εκατ. στον Προϋπολογισμό της Κύπρου για το 2026

«Φυσικά θα γίνει το καλώδιο και φυσικά προς αυτήν την κατεύθυνση εργαζόμαστε. Η επιθυμία της Κυπριακής Δημοκρατίας και η επιθυμία της ελληνικής κυβέρνησης – και μεταφέρω εδώ και από τη συζήτηση μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό – είναι φυσικά να γίνει αυτή η ηλεκτρική διασύνδεση», δηλώνει ο Νίκος Χριστοδουλίδης σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα huffingtonpost.gr.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας λέει πως η χθεσινή του δήλωση «έγινε γιατί έγιναν κάποιες ενέργειες που ξέφευγαν του πλαισίου της συναντίληψης που είχαμε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό πρόσφατα στην Νέα Υόρκη και πριν λίγες ημέρες στην Κοπεγχάγη».

Ο κ. Χριστοδουλίδης τονίζει ότι «οι σχέσεις της Αθήνας με την Λευκωσία, οι σχέσεις μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι οι ισχυρότερες που υπήρξαν ποτέ» και πως «αυτό το αποδείξαμε».

«Δεν υπάρχει καμία κρίση», υπογραμμίζει και επισημαίνει: «Ενδεχομένως, να υπάρχουν κάποιες τεχνοκρατικές διαφορές σε σχέση με το έργο, ένα έργο στρατηγικής σημασίας, που θέλω να επαναλάβω για πολλοστή φορά ότι η Κυπριακή Δημοκρατία και στηρίζει και επιθυμεί να υλοποιηθεί. Υπάρχουν κάποιες τεχνοκρατικές, τεχνικές λεπτομέρειες τις οποίες αρμόδιες είναι να λύσουν οι ανεξάρτητες αρχές και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει καμία απολύτως κρίση».

Ερωτηθείς αν είναι η στάση των Τούρκων είναι που εμποδίζει το πλοίο να πλησιάσει να κάνει εργασίες, ο Κύπριος Πρόεδρος αναφέρει: «Δεν θεωρώ ότι οποιοσδήποτε και ειδικότερα οι κυβερνήσεις Ελλάδας και Κύπρου, Κύπρου και Ελλάδας, θα δεχτούμε με οποιοδήποτε τρόπο τις παράλογες αμφισβητήσεις από πλευράς της Τουρκίας που ξεφεύγουν του Διεθνούς Δικαίου. Ο Υπουργός Ενέργειας Ελλάδας, ο κύριος Παπασταύρου, είπε ότι είναι βιώσιμο το έργο και αυτό το αποδεικνύει και η χρηματοδότηση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο, η υλοποίηση και η βιωσιμότητά του εξαρτάται και από το πόσο γρήγορα κινούμαστε προς την κατεύθυνση της υλοποίησής του. Φυσικά και για να το επιχορηγήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να το θεωρήσει ως ένα έργο κοινής ευρωπαϊκής ωφελείας, φυσικά και είναι βιώσιμο. Από εκεί και πέρα πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Οι όποιες καθυστερήσεις γίνονται, τα οποία προβλήματα δημιουργούνται, αντιλαμβάνεστε ότι επηρεάζουν και το θέμα του κόστους και κατ’ επέκταση της βιωσιμότητας».

Επίσης, δηλώνει ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα καθυστέρησης για τα 25 εκ που πρέπει να καταβάλει η Κύπρος. «Είναι ακριβώς αυτό που συζητήσαμε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό στη Νέα Υόρκη. Ήρθαμε σε μια συναντίληψη, βγάλαμε και μια κοινή δήλωση και η δήλωση μου η χθεσινή έγινε ακριβώς γιατί ερμήνευσα την ενέργεια που έγινε, ως μια αν θέλετε αφισβήτηση της συμφωνίας που έγινε σε πολιτικό επίπεδο ανάμεσα στον Έλληνα Πρωθυπουργό και εμένα. Και να πω και κάτι για τα 25 εκατομμύρια που ενδεχομένως να μην είναι γνωστό στην Ελλάδα. Την περασμένη εβδομάδα, μόλις επέστρεψα από τη Νέα Υόρκη, εγκρίναμε τον προϋπολογισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας για το 2026 που έχει ήδη υποβληθεί από τον Υπουργό Οικονομικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Και υπάρχει και η πρόνοια για άλλα 25 εκατομμύρια που αφορά το δεύτερο έτος, εννοώ το 2026, ως συμβατική υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι 25 και 25 δηλαδή. Είναι 25 για 5 χρόνια με σύνολο 125 εκατομμύρια», υπογραμμίζει.

