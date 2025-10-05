Ινδονησία: Σε 37 αυξήθηκαν οι νεκροί από την κατάρρευση ισλαμικού οικοτροφείου – Αγνοούνται 26 άνθρωποι

Enikos Newsroom

διεθνή

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ ΠΤΩΜΑΤΑ
ΠΗΓΗ: afp

Σε 37 αυξήθηκε αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση ενός ισλαμικού οικοτροφείου στην Ιάβα της Ινδονησίας σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση και καθώς οι Αρχές συνεχίζουν την επιχείρηση διάσωσης, ανασύροντας περισσότερα θύματα που είχαν θαφτεί κάτω από τα ερείπια.

Ινδονησία: Τουλάχιστον 91 μαθητές παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια μετά την κατάρρευση σχολείου

«Μέχρι το πρωί της Κυριακής, ο αριθμός των θυμάτων που ανασύρθηκαν ήταν 141. 104 ήταν σε καλή κατάσταση, 37 ήταν νεκροί», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο διευθυντής επιχειρήσεων της Εθνικής Υπηρεσίας Έρευνας και Διάσωσης, Γιούντι Μπραμάντιο.

Πρόσθεσε ότι 26 άνθρωποι κυρίως έφηβοι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα, όταν το κτίριο του σχολείου «Αλ Κοζίνι» κατέρρευσε την ώρα της απογευματινής προσευχής.

Σημειώνεται ότι στην Ινδονησία – την πολυπληθέστερη μουσουλμανική χώρα του κόσμου – λειτουργούν περισσότερα από 42.000 ισλαμικά οικοτροφεία.

Πηγή: AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κοτόπουλο με νιόκι, λιαστές ντομάτες και παρμεζάνα – Τόσο νόστιμο που θα σας πει «παντρέψου με»!

Πώς να καθαρίσετε σχεδόν τα πάντα μόνο με φυσικά υλικά – 6 προτάσεις για ένα σπίτι που λάμπει

Πάρκινγκ: Μία περιουσία για μία… θέση στάθμευσης – Εκτόξευση των τιμών στην Αθήνα

Πότε γίνεται δέσμευση λογαριασμού και τι πρέπει να κάνουμε για να τον αποδεσμεύσουμε

Η ανθρωπότητα ίσως φτάσει στη μοναδικότητα μέσα στους επόμενους 3 μήνες, σύμφωνα με επιστήμονες

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
07:00 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Ουκρανία: «Βροχή» από drones και πυραύλους, μία νεκρή σε ρωσικό πλήγμα στη Ζαπορίζια – Η Πολωνία αναπτύσσει μαχητικά αεροσκάφη

Η Ουκρανία γνωστοποίησε την Κυριακή (5/10) ότι μια ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια είχε ως αποτέλ...
05:59 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Οι IDF ανακάλυψαν τούνελ της Χαμάς που οδηγεί σε υπόγειο εργαστήριο κατασκευής όπλων – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα τούνελ της Χαμάς μήκους 1,5 χιλιομέτρου ανακάλυψαν οι IDF το Σάββατο (4/10). Σύμφωνα με αν...
05:52 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Λιθουανία: «Άνοιξε» το αεροδρόμιο του Βίλνιους μετά από αρκετές ώρες – Είχε κλείσει λόγω παρουσίας αερόστατων θερμού αέρα

Ο εναέριος χώρος του αεροδρομίου του Βίλνιους άνοιξε στις 04:50 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδ...
04:30 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Ομοσπονδιακός δικαστής μπλοκάρει την ανάπτυξη 200 Εθνοφρουρών στο Πόρτλαντ που διέταξε ο Τραμπ

Ομοσπονδιακός δικαστής μπλόκαρε το Σάββατο (4/10) την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ, ό...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης