Ινδονησία: Σε 37 αυξήθηκαν οι νεκροί από την κατάρρευση ισλαμικού οικοτροφείου – Αγνοούνται 26 άνθρωποι

Σε 37 αυξήθηκε αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση ενός ισλαμικού οικοτροφείου στην Ιάβα της Ινδονησίας σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση και καθώς οι Αρχές συνεχίζουν την επιχείρηση διάσωσης, ανασύροντας περισσότερα θύματα που είχαν θαφτεί κάτω από τα ερείπια.

Korban Tewas Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Ambruk Bertambah Jadi 37 Orang https://t.co/89BOxmgRDE — CNN Indonesia (@CNNIndonesia) October 5, 2025

«Μέχρι το πρωί της Κυριακής, ο αριθμός των θυμάτων που ανασύρθηκαν ήταν 141. 104 ήταν σε καλή κατάσταση, 37 ήταν νεκροί», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο διευθυντής επιχειρήσεων της Εθνικής Υπηρεσίας Έρευνας και Διάσωσης, Γιούντι Μπραμάντιο.

Rescuers in Indonesia are working to extricate some 60 teenagers trapped under the remains of an Islamic boarding school that collapsed earlier this week — but hopes of finding survivors are dwindling. pic.twitter.com/bGIAJahu4Y — DW News (@dwnews) October 2, 2025

Πρόσθεσε ότι 26 άνθρωποι κυρίως έφηβοι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα, όταν το κτίριο του σχολείου «Αλ Κοζίνι» κατέρρευσε την ώρα της απογευματινής προσευχής.

Σημειώνεται ότι στην Ινδονησία – την πολυπληθέστερη μουσουλμανική χώρα του κόσμου – λειτουργούν περισσότερα από 42.000 ισλαμικά οικοτροφεία.

Πηγή: AFP