Ελένη Μενεγάκη: Μας δείχνει για πρώτη φορά το νέο πολυτελές σπίτι της στην Κηφισιά – ΦΩΤΟ

Η Ελένη Μενεγάκη ανοίγει για πρώτη φορά τις πόρτες του νέου της σπιτιού στην Κηφισιά και μας καλεί να εξερευνήσουμε το εσωτερικό μέσα από στιγμές ηρεμίας και οικειότητας.

Μετά την επιστροφή της από το ταξίδι στο Εδιμβούργο, η παρουσιάστρια βρίσκει καταφύγιο στον χώρο όπου ζει με τον αγαπημένο της, Μάκη Παντζόπουλο, και τις δύο κόρες της.

Στις πρόσφατες δημοσιεύσεις της στο Instagram αποκαλύπτει ένα σαλόνι που ισορροπεί ανάμεσα στο χουχούλιασμα και την κομψότητα: γήινοι τόνοι, ξύλινα έπιπλα σκούρου τόνου και καθαρές γραμμές κυριαρχούν, ενώ λίγες χρωματιστές πινελιές — όπως μαξιλάρια — δίνουν ζωντάνια στον χώρο.

Το σπίτι, ένα πολυτελές διαμέρισμα 300 τ.μ. στα βόρεια προάστια, διαμορφώθηκε σύμφωνα με το προσωπικό γούστο της. Τα υλικά επιλέχθηκαν προσεκτικά, κάθε γωνιά αφήνει να φαίνεται η πρόθεση για λιτότητα με αισθητική.