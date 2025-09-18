Ελένη Μενεγάκη για το ταξίδι της στο Εδιμβούργο: «Όλα καλά με το παιδί μου, επιστρέψαμε από το κρύο στη ζέστη»

Enikos Newsroom

lifestyle

Ελένη Μενεγάκη για το ταξίδι της στο Εδιμβούργο: «Όλα καλά με το παιδί μου, επιστρέψαμε από το κρύο στη ζέστη»

Την Ελένη Μενεγάκη, η οποία επέστρεψε από το Εδιμβούργο, συνάντησαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» οι ρεπόρτερ των ψυχαγωγικών εκπομπών. Η παρουσιάστρια τούς ευχαρίστησε που βρέθηκαν εκεί, ωστόσο, δεν θέλησε να πει… πολλά μπροστά στις κάμερες.

«Τι έγινε παιδιά; Ωραία υποδοχή μου έχετε», απάντησε αρχικά η Ελένη Μενεγάκη στους ρεπόρτερ και στη συνέχεια είπε στο τηλέφωνο, λογικά στον Μάκη Παντζόπουλο: «Αγάπη μου, σε κλείνω κι έρχομαι».

Η Ελένη Μενεγάκη είπε στη συνέχεια στους ρεπόρτερ: «Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω, έχω ξεσυνηθίσει με όλο αυτό και δεν θέλω να πω πολλά, σχεδόν τίποτα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ, να περνάτε ωραία, να έχετε μια καλή χρονιά και δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Όλα καλά με το παιδί μου, τακτοποιηθήκαμε και επιστρέψαμε πίσω, από το κρύο στη ζέστη».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έντονο στρες και αυξημένη κορτιζόλη: Πώς να τα μειώσετε φυσικά, σύμφωνα με το Cleveland

Καμπανάκι κινδύνου από τη Novo Nordisk: συνταγογραφούμενα φάρμακα στο διαδίκτυο-Τι πρέπει να γνωρίζετε

ΤτΕ: Αυξήθηκαν τα δάνεια που διαχειρίζονται οι servicers – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Ποιοι φορολογούμενοι μπαίνουν στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ – Έρχεται σαφάρι ελέγχων

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τους κύβους ζάχαρης στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε τους αριθμούς που λείπουν σε μόλις 15 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
18:45 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Γιώργος Γιαννιάς: Μπήκε σε ψαροκάικο και ξεσήκωσε τη Μαρίνα Ζέας

Ο τραγουδιστής τράβηξε όλα τα βλέμματα μαζί με την εντυπωσιακή παρουσία στο πλευρό του. Έτσι ό...
18:12 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Λάκης Γαβαλάς: «Δεν μου άρεσε το φόρεμα που έβαλε η Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο, της το είπα»

Ο Λάκης Γαβαλάς εμφανίστηκε σε κυπριακό podcast μέσα στην εβδομάδα και σχολίασε τις εμφανίσεις...
16:48 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Μιχάλης Λεβεντογιάννης και Δανάη Σκιάδη: Έκαναν την πρώτη τους ανάγνωση για την «Barcelona»

Οι δύο πρωταγωνιστές ξεκίνησαν πρόβες για το ερωτικό θρίλερ που θα τους απολαύσουμε αυτό το χε...
15:39 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Τάμτα: Η εξομολόγηση για την κόρη της – «Υπήρξα και λίγο παραπάνω αυστηρή…»

Καλεσμένη στην διαδικτυακή εκπομπή των «Rainbow Mermaids» στο Youtube, ήταν η Τάμτα. Η αγαπημέ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος