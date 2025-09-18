Ελένη Μενεγάκη για το ταξίδι της στο Εδιμβούργο: «Όλα καλά με το παιδί μου, επιστρέψαμε από το κρύο στη ζέστη»

Την Ελένη Μενεγάκη, η οποία επέστρεψε από το Εδιμβούργο, συνάντησαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» οι ρεπόρτερ των ψυχαγωγικών εκπομπών. Η παρουσιάστρια τούς ευχαρίστησε που βρέθηκαν εκεί, ωστόσο, δεν θέλησε να πει… πολλά μπροστά στις κάμερες.

«Τι έγινε παιδιά; Ωραία υποδοχή μου έχετε», απάντησε αρχικά η Ελένη Μενεγάκη στους ρεπόρτερ και στη συνέχεια είπε στο τηλέφωνο, λογικά στον Μάκη Παντζόπουλο: «Αγάπη μου, σε κλείνω κι έρχομαι».

Η Ελένη Μενεγάκη είπε στη συνέχεια στους ρεπόρτερ: «Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω, έχω ξεσυνηθίσει με όλο αυτό και δεν θέλω να πω πολλά, σχεδόν τίποτα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ, να περνάτε ωραία, να έχετε μια καλή χρονιά και δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Όλα καλά με το παιδί μου, τακτοποιηθήκαμε και επιστρέψαμε πίσω, από το κρύο στη ζέστη».