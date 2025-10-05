Τουρκία: Εισαγγελική έρευνα κατά του Ισραήλ – Καταθέτουν οι συμμετέχοντες στον στολίσκο Sumud που έφτασαν στην χώρα

διεθνή

Global Sumud Flotilla

Στη Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης καταθέτουν ως μάρτυρες συμμετέχοντες στον στολίσκο Sumud που έφτασαν το μεσημέρι του Σαββάτου (4/10) στην Τουρκία από το Ισραήλ, προκειμένου να διερευνηθούν οι καταγγελίες τους ότι υπέστησαν κακομεταχείριση κατά την κράτησή τους από τις ισραηλινές αρχές.

Γκρέτα Τούνμπεργκ: «Την έσπρωξαν και την έβαλαν να κρατήσει την ισραηλινή σημαία» – Η καταγγελία ακτιβιστών και η διάψευση

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι καταθέσεις τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να στοιχειοθετηθούν κατηγορίες σε τουρκικά και διεθνή δικαστήρια.

Από τη Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ανακοινώθηκε ότι η διεξαγωγή της εισαγγελικής έρευνας ανατέθηκε σε 11 εισαγγελείς. Στο πλαίσιο της έρευνας, όπως σημειώνεται, εξετάζεται τυχόν τέλεση από το Ισραήλ των αδικημάτων της «στέρησης της ελευθερίας του ατόμου», της «απαγωγής ή κατάληψης μεταφορικών μέσων», της «διακεκριμένης κλοπής», της «πρόκλησης καταστροφών σε περιουσία» και των «βασανιστηρίων».

Το μεσημέρι του Σαββάτου, στις 15:50 ώρα Ελλάδας, στην Κωνσταντινούπολη έφθασαν με ειδική πτήση των τουρκικών αερογραμμών από το αεροδρόμιο Ραμόν του Ελιάτ στο νότιο Ισραήλ, 36 Τούρκοι και 101 πολίτες τρίτων χωρών που συμμετείχαν στον στολίσκο Sumud που επιχείρησε να σπάσει τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας και αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Οι ακτιβιστές έγιναν δεκτοί από ένα ενθουσιώδες πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο και τους επευφημούσε. Στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης για την υποδοχή τους βρέθηκε και η κόρη του Τούρκου προέδρου, Σουμεγιέ Ερντογάν Μπαϊρακτάρ.

Προτού καταθέσουν στην εισαγγελία, όλοι τους οδηγήθηκαν στην ιατροδικαστική υπηρεσία, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας τους.

00:45 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

