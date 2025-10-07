New York Times: Ο Ντόναλντ Τραμπ διακόπτει τη διπλωματική προσέγγιση προς τη Βενεζουέλα

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να σταματήσει κάθε προσπάθεια για διπλωματική συμφωνία με τη Βενεζουέλα, δίνοντας εντολή στον ειδικό απεσταλμένο του, Ρίτσαρντ Γκρενέλ, να διακόψει κάθε σχετική πρωτοβουλία. Την είδηση αποκάλυψαν οι New York Times, επικαλούμενες κυβερνητικούς αξιωματούχους, σημειώνοντας ότι η απόφαση ελήφθη τη Δευτέρα.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο υποστηρίζει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν εδώ και καιρό να τον απομακρύνουν από την εξουσία. Τον περασμένο Αύγουστο, η Ουάσινγκτον προχώρησε σε μια ιδιαίτερα σκληρή κίνηση, διπλασιάζοντας την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του Μαδούρο στα 50 εκατομμύρια δολάρια. Ο ηγέτης της Βενεζουέλας κατηγορείται από τις αμερικανικές αρχές για διασυνδέσεις με διακίνηση ναρκωτικών και εγκληματικές οργανώσεις, κατηγορίες που εκείνος απορρίπτει κατηγορηματικά.

Η ένταση στις σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Καράκας φαίνεται να κλιμακώνεται ξανά, με τις διπλωματικές γέφυρες να «παγώνουν» και τις δύο πλευρές να τηρούν σκληρή στάση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κρίσης στις σχέσεις των δύο χωρών.

Πηγή: Reuters

03:18 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

