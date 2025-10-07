Αιγυπτιακά ΜΜΕ: Ο πρώτος γύρος συνομιλιών Χαμάς και διαμεσολαβητών ολοκληρώθηκε σε «θετικό κλίμα»

Ο πρώτος γύρος συνομιλιών ανάμεσα στη Χαμάς και τους διεθνείς διαμεσολαβητές ολοκληρώθηκε στο Κάιρο μέσα σε θετικό κλίμα, σύμφωνα με τα αιγυπτιακά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι επαφές, που έχουν στόχο την παύση των εχθροπραξιών και την επίτευξη συμφωνίας ανταλλαγής ομήρων και κρατουμένων, θεωρούνται κρίσιμες για το επόμενο βήμα στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης στη Γάζα.

Όπως μετέδωσε το Al-Qahera News, δίκτυο που συνδέεται με την αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών, οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν την Τρίτη στην παραθαλάσσια πόλη Σαρμ Ελ-Σέιχ, όπου έφτασε από τη Δευτέρα ισραηλινή αντιπροσωπεία. Η παρουσία εκπροσώπων και των δύο πλευρών στο ίδιο έδαφος, έστω και χωρίς απευθείας επαφή, δείχνει τη διάθεση για πρόοδο σε ένα από τα πιο δύσκολα κεφάλαια της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με το AFP, οι Ισραηλινοί και η Χαμάς αναμένεται να συμμετάσχουν σε έμμεσες συνομιλίες για την πρόταση του Προέδρου των ΗΠΑ, που προβλέπει ανταλλαγή ομήρων με κρατουμένους και μια μακροπρόθεσμη εκεχειρία στη Γάζα. Η συμφωνία, αν επιτευχθεί, θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο καμπής μετά από μήνες αιματηρών συγκρούσεων.

