Ντόναλντ Τραμπ: Θα μπορούσα να στείλω στρατό σε αμερικανικές πόλεις αν έκρινα πως «έπρεπε» με βάση το νόμο «περί ανταρσίας»

Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ
πηγή: EPA/WILL OLIVER

Ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε χθες Δευτέρα ότι θα μπορούσε να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να στείλει τον στρατό σε αμερικανικές πόλεις, αφού διέταξε την ανάπτυξη στοιχείων της Εθνοφρουράς στο Σικάγο (βόρεια) και στο Πόρτλαντ (βορειοδυτικά), παρά την εναντίωση τοπικών αιρετών και αψηφώντας αποφάσεις της δικαιοσύνης.

«Για κάποιον λόγο τον έχουμε τον ‘Νόμο περί Ανταρσίας’ (σ.σ.: νομοθέτημα του 1807 το οποίο επιτρέπει στον εκάστοτε πρόεδρο των ΗΠΑ να κινητοποιεί ορισμένα στοιχεία των ενόπλων δυνάμεων για να δράσουν στο εσωτερικό σε εξαιρετικές περιστάσεις). Αν πρέπει να το κάνω, θα το κάνω. Αν σκοτώνεται κόσμος και τα δικαστήρια μας εμποδίζουν ή κυβερνήτες ή δήμαρχοι μας εμποδίζουν, σίγουρα θα το κάνω», πέταξε ο 79χρονος ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο της προεδρίας.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μακροζωία: Ειδικοί ανακάλυψαν το χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που μειώνει κατά 15% τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου

ΕΟΦ: Επικίνδυνο συμπλήρωμα διατροφής διακινείται μέσω διαδικτύου

Πιερρακάκης για το προσχέδιο του Προϋπολογισμού: Η ελληνική οικονομία στηρίζεται πλέον σε στέρεα θεμέλια – Υποχωρεί το δημό...

Νέες θέσεις εργασίας στην ΕΛΒΟ 2020 Α.Ε. στο πλαίσιο της ανάπτυξης της παραγωγικής της δραστηριότητας στην Ελλάδα

Η Microsoft ετοιμάζεται να λανσάρει δωρεάν Xbox Cloud Gaming με διαφημίσεις

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
00:37 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Σίδνεϊ: Ομογενής o δράστης που αιματοκύλισε το Κρόιντον Παρκ πυροβολώντας αδιακρίτως επί δύο ώρες

Για 25 αδικήματα, ανάμεσά τους και η απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατηγορείται ο Αρτέμιος Μίντζας,...
00:22 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Χριστοδουλίδης: Φυσικά θα γίνει το καλώδιο – Δεν θα δεχτούμε παράλογες αμφισβητήσεις από πλευράς της Τουρκίας – Υπάρχουν άλλα 25 εκατ. στον Προϋπολογισμό της Κύπρου για το 2026

«Φυσικά θα γίνει το καλώδιο και φυσικά προς αυτήν την κατεύθυνση εργαζόμαστε. Η επιθυμία της Κ...
23:45 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Πρώτο βήμα για ειρήνη στη Γάζα – «Σύντομα η συμφωνία», διαμηνύει ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι πιστεύει πως σύντομα θα επιτευχθεί συμφωνία για τη Γάζα...
23:16 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Γαλλία: Ημέρα χάους στην πολιτική σκηνή – Η παραίτηση Λεκορνί και η φόρμουλα Μακρόν για να τον κρατήσει «ζωντανό» επί 48 ώρες

Η ένταση ξεχείλισε την Δευτέρα στους διαδρόμους της γαλλικής πολιτικής σκηνής, μόλις λίγες ώρε...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης