Πρώτο βήμα για ειρήνη στη Γάζα – «Σύντομα η συμφωνία», διαμηνύει ο Ντόναλντ Τραμπ

Enikos Newsroom

διεθνή

Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι πιστεύει πως σύντομα θα επιτευχθεί συμφωνία για τη Γάζα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι έχει σημειωθεί τεράστια πρόοδος στο θέμα με τον ίδιο να τονίζει ότι η Χαμάς συμφωνεί σε «πολύ σημαντικά» ζητήματα, καθώς η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση άρχισε έμμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ για μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Νομίζω ότι τα πάμε πολύ καλά και πιστεύω ότι η Χαμάς έχει κάνει σημαντικές παραχωρήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα ο Τραμπ διέψευσε το δημοσίευμα του Axios σύμφωνα με το οποίο ο ίδιος είχε παροτρύνει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να σταματήσει να είναι τόσο αρνητικός, λέγοντας ότι «κάτι τέτοιο δεν είναι αλήθεια. Ήταν πολύ θετικός για τη συμφωνία».

«Πραγματικά πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία», είπε αργότερα ο Τραμπ.

Στο Σαρμ ελ σέιχ της Αιγύπτου επιχειρείται το πρώτο βήμα για την ειρήνη στη Γάζα. Αντιπροσωπείες όλων των πλευρών συναντώνται για να διαπραγματευτούν τον βασικό όρο της απελευθέρωσης των 48 ομήρων που κρατά η Χαμάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πιέσεις προς πάσα κατεύθυνση να επισπεύσουν τις διαδικασίες, ώστε να φτάσουν γρήγορα σε συμφωνία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μακροζωία: Ειδικοί ανακάλυψαν το χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που μειώνει κατά 15% τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου

ΕΟΦ: Επικίνδυνο συμπλήρωμα διατροφής διακινείται μέσω διαδικτύου

Πιερρακάκης για το προσχέδιο του Προϋπολογισμού: Η ελληνική οικονομία στηρίζεται πλέον σε στέρεα θεμέλια – Υποχωρεί το δημό...

Νέες θέσεις εργασίας στην ΕΛΒΟ 2020 Α.Ε. στο πλαίσιο της ανάπτυξης της παραγωγικής της δραστηριότητας στην Ελλάδα

Η Microsoft ετοιμάζεται να λανσάρει δωρεάν Xbox Cloud Gaming με διαφημίσεις

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
00:22 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Χριστοδουλίδης: Φυσικά θα γίνει το καλώδιο – Δεν θα δεχτούμε παράλογες αμφισβητήσεις από πλευράς της Τουρκίας – Υπάρχουν άλλα 25 εκατ. στον Προϋπολογισμό της Κύπρου για το 2026

«Φυσικά θα γίνει το καλώδιο και φυσικά προς αυτήν την κατεύθυνση εργαζόμαστε. Η επιθυμία της Κ...
23:16 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Γαλλία: Ημέρα χάους στην πολιτική σκηνή – Η παραίτηση Λεκορνί και η φόρμουλα Μακρόν για να τον κρατήσει «ζωντανό» επί 48 ώρες

Η ένταση ξεχείλισε την Δευτέρα στους διαδρόμους της γαλλικής πολιτικής σκηνής, μόλις λίγες ώρε...
22:05 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Κρεμλίνο: Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Νετανιάχου για την Γάζα και το Ιράν

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, συζήτ...
21:39 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Στο πλευρό της Ρωσίας στην Ουκρανία πολεμούν 5.000 Κουβανοί σύμφωνα με την Ουάσινγκτον

Η κυβέρνηση Τραμπ στις ΗΠΑ ζήτησε από τους Αμερικανούς διπλωμάτες στα Ηνωμένα Έθνη να καταψηφί...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης