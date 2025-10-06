Πρώτο βήμα για ειρήνη στη Γάζα – «Σύντομα η συμφωνία», διαμηνύει ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι πιστεύει πως σύντομα θα επιτευχθεί συμφωνία για τη Γάζα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι έχει σημειωθεί τεράστια πρόοδος στο θέμα με τον ίδιο να τονίζει ότι η Χαμάς συμφωνεί σε «πολύ σημαντικά» ζητήματα, καθώς η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση άρχισε έμμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ για μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Νομίζω ότι τα πάμε πολύ καλά και πιστεύω ότι η Χαμάς έχει κάνει σημαντικές παραχωρήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα ο Τραμπ διέψευσε το δημοσίευμα του Axios σύμφωνα με το οποίο ο ίδιος είχε παροτρύνει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να σταματήσει να είναι τόσο αρνητικός, λέγοντας ότι «κάτι τέτοιο δεν είναι αλήθεια. Ήταν πολύ θετικός για τη συμφωνία».

«Πραγματικά πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία», είπε αργότερα ο Τραμπ.

Στο Σαρμ ελ σέιχ της Αιγύπτου επιχειρείται το πρώτο βήμα για την ειρήνη στη Γάζα. Αντιπροσωπείες όλων των πλευρών συναντώνται για να διαπραγματευτούν τον βασικό όρο της απελευθέρωσης των 48 ομήρων που κρατά η Χαμάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πιέσεις προς πάσα κατεύθυνση να επισπεύσουν τις διαδικασίες, ώστε να φτάσουν γρήγορα σε συμφωνία.