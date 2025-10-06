Μεσσηνία: Ο δράστης ζήτησε δωμάτιο πριν σκοτώσει τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη του κάμπινγκ – Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Προμελετημένο έγκλημα χαρακτηρίζουν οι αρχές, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις, το διπλό φονικό στην Φοινικούντα Μεσσηνίας, με θύματα τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη ενός κάμπινγκ. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του νεαρού δράστη, ενώ εκτιμά ότι τα κίνητρά του αφορούν προσωπικές διαφορές με τα θύματα.

Κλιμάκια του Ανθρωποκτονιών και της Σήμανσης πραγματοποίησαν αυτοψία στον χώρο υποδοχής του κάμπινγκ, στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στον δράστη της διπλής δολοφονίας.

Εικάζεται ότι ο δράστης χρησιμοποίησε περίστροφο

Στις 8.20 το βράδυ της Κυριακής, ο άγνωστος μέχρι στιγμής άνδρας, εισέβαλε στο κτίσμα και πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές στον ΑΝΤ1: «Πρώτα πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στο κεφάλι και στην συνέχεια κυνήγησε τον υπάλληλο και τον πυροβόλησε στην πλάτη, τουλάχιστον 2 φορές. Εικάζουμε ότι ο δράστης χρησιμοποίησε περίστροφο, γιατί στην στιγμή του εγκλήματος δεν βρέθηκαν κάλυκες και είναι δύσκολο να είχε την ψυχραιμία να τους μαζέψει, μετά την διπλή δολοφονία».

Εργαζόμενοι και επισκέπτες που άκουσαν τους πυροβολισμούς, κάλεσαν τις Αρχές.

«Μέσα στον χώρο του κάμπινγκ δεν υπήρχαν κάμερες»

Η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ. σε δηλώσεις της στον ΑΝΤ1 τόνισε: «Δυστυχώς μέσα στον χώρο του κάμπινγκ δεν υπήρχαν κάμερες ώστε να συλλέξουν βιντεοληπτικό υλικό οι αστυνομικοί. Παρόλα αυτά, από τις πρώτες μαρτυρίες προκύπτει ότι ο δράστης είναι άτομο αρκετά νεαρής ηλικίας, ίσως και ανήλικος».

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του, ο ιδιοκτήτης είχε πέσει θύμα επίθεσης και στο παρελθόν.

Ο πρόεδρος κοινότητας Φοινικούντας, Νικόλαος Τσώνης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 τόνισε ότι: «Πριν 1-1,5 μήνα το θύμα είχε δεχθεί πάλι πυροβολισμούς. Εκείνη τη φορά τους είχε δεχθεί στο σπίτι του, που είναι σε απόσταση περίπου 2 χιλιόμετρα, μετά το κάμπινγκ».

Τότε, οι Αρχές δεν είχαν καταφέρει να ταυτοποιήσουν τον δράστη, ενώ και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης τότε, στην κατάθεσή του, δεν είχε δώσει κάποιο στοιχείο, για να μπορέσει να κατευθύνει τις έρευνες των αστυνομικών.

Τι είπε ο ανιψιός του ιδιοκτήτη

Ο ανιψιός του θύματος, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Αποκαλύψεις» δήλωσε ότι: «Όταν έγινε η πρώτη απόπειρα μιλούσα σχεδόν μια εβδομάδα, δέκα μέρες μαζί του. Δεν μπορούσε να πάει το μυαλό του. Φοβήθηκε ο άνθρωπος. Πήγαινε κανονικά στη δουλειά του, πήγαινε στο κάμπινγκ του. Τώρα εντάξει, οπωσδήποτε μετά από αυτό, μπορούσε και αυτός να έχει τα μάτια του 24».

Τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών εξέτασαν τους μάρτυρες του φονικού και μέσα από τις καταθέσεις τους προσπαθούν να φτιάξουν το προφίλ του δράστη.

Τα σενάρια που εξετάζονται

Το βασικό σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές είναι εάν η επίθεση που είχε δεχθεί ο 70χρονος πριν από έναν μήνα σχετίζεται με την δολοφονία. Ακόμη, εξετάζουν το εάν και με ποιόν ο 70χρονος είχε ή όχι προσωπικές ή οικονομικές διαφορές, καθώς θεωρούν πως ο εκτελεστής έδρασε οργανωμένα.

Την ίδια στιγμή, οι καταθέσεις που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί, είναι αντικρουόμενες, σχετικά με το εάν ο δράστης της δολοφονίας διέφυγε πεζός ή με μοτοσικλέτα.

Τι είπε ο αδελφός του επιστάτη

«Ο αδελφός μου ήταν παράπλευρη απώλεια» ανέφερε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον τηλεοπτικό σταθμό του Star ο αδελφός του επιστάτη. «Ο αδελφός μου δούλευε εκεί. Ίσως είδε τον άνθρωπο που μπήκε, γιατί δεν είχε κουκούλα. Δεν ήταν ληστεία – είναι ξεκαθάρισμα, αλλά δεν το γνωρίζω», σημείωσε συγκεκριμένα.

«Μαρτυρίες αναφέρουν πως πρόκειται για ένα άτομο νεαρής ηλικίας»

Για το περιστατικό αλλά και τη γνωριμία του με το θύμα μίλησε στο MEGA ο Παναγιώτης Καρβέλας, δήμαρχος Πύλου-Νέστορος.

«Γνωρίζω πολύ καλά τον ιδιοκτήτη, ήταν αρχιτέκτονας. Βρέθηκε εκεί από την πρώτη στιγμή. Το έγκλημα πρέπει να έγινε στις 8:30. Το τελευταίο 1,5 μήνα είχε γίνει ένα επεισόδιο με κάποιον που τους είχε απειλήσει. Τον επιστάτη τον είχε χρόνια εκεί. Εκεί ήταν ο ανιψιός του ιδιοκτήτη. Τους προσέγγισε ένα άτομο νεαρό σε ηλικία, όπως μου είπαν, και μετά διέφυγε πεζός», τόνισε ο ίδιος.

Ζήτησε δωμάτιο ο δράστης πριν τους δολοφονήσει

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. κ. Κωνσταντία Δημογλίδου είπε στο ίδιο μέσο ενημέρωσης πως τα θύματα δεν είχαν απασχολήσει ποτέ τις Αρχές κατά το παρελθόν, παρά μόνο όταν ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ προχώρησε στην καταγγελία που αφορούσε πυροβολισμούς προ 20 ημερών.

«Στην αστυνομία είπε πως δεν έχει απειληθεί από κάποιον και δεν είχε διαφορές με κάποιον. Υπήρξε μια πολύ σύντομη συζήτηση, ζήτησε ένα δωμάτιο, αλλά στη συνέχεια αναφέρθηκε ότι δεν υπήρχε (δωμάτιο). Ο δράστης μιλούσε σπαστά αγγλικά. Όταν απάντησαν αρνητικά, πυροβόλησε. Εδώ σίγουρα δεν μιλάμε ληστεία. Αρχικά φαίνεται πως έφυγε πεζός και μετά με δίκυκλο αλλά ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί. Έχει κατέβει κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών για να συνδράμουν», τόνισε η κ. Δημογλίδου.

Δύο φορές είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο ο 70χρονος

Παράλληλα, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, ο 70χρονος μέσα στο καλοκαίρι που πέρασε είχε μεταφερθεί δύο φορές σε δύο διαφορετικά νοσοκομεία, έπειτα από επιθέσεις σε βάρος του, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε εκπομπή του Star.

Η πρώτη ήταν τον Ιούλιο, όταν έπεσε θύμα ξυλοδαρμού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καλαμάτας με κάποια τραύματα. Η δεύτερη και πιο σοβαρή ήταν, όπως έγινε γνωστό, στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν ο 70χρονος δέχθηκε επίθεση με αεροβόλο όπλο και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία Κορίνθου, όπου εξετάστηκε από τον ιατροδικαστή και στη συνέχεια του έγιναν ράμματα και παρέμεινε για νοσηλεία για λίγα 24ωρα στο νοσοκομείο της Κορίνθου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις, ο 70χρονος δεν ήθελε να δοθεί συνέχεια και να κινηθεί δικαστικά εναντίον του ανθρώπου ή των ανθρώπων που του επιτέθηκαν. Κάτοικοι ανέφεραν ότι τον τελευταίο καιρό ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ φοβόταν για τη ζωή του και γι’ αυτό και είχε εγκαταλείψει το σπίτι του κι έμενε στον χώρο του κάμπινγκ.

Σημείωσαν επίσης, ότι ήταν ένας άνθρωπος που δεν είχε δημιουργήσει ποτέ προβλήματα, δεν είχε διενέξεις, ήταν άψογος επιχειρηματίας, άριστος χαρακτήρας και δεν είχε ακουστεί να έχει χρέη ή οικονομικές διαφορές με κάποιους.