Διπλή δολοφονία στη Μεσσηνία: Σύνδεση του εγκλήματος με την απόπειρα σε βάρος του ιδιοκτήτη τον Σεπτέμβριο αναζητούν οι Αρχές – Ο 70χρονος είχε πέσει και θύμα ξυλοδαρμού 

Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη του διπλού φονικού σε κάμπινγκ της Φοινικούντας στη Μεσσηνία έχει εξαπολύσει η ΕΛ.ΑΣ., με τους αστυνομικούς να ψάχνουν να βρουν πιθανή σύνδεση με προηγούμενη καταγγελία για πυροβολισμούς και απόπειρα εναντίον του ιδιοκτήτη στις Αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι νεκροί είναι ο ιδιοκτήτης και ο επιστάτης της επιχείρησης με τραύματα από πυροβόλο όπλο. Ο δράστης, που λίγο μετά τις οκτώ εισήλθε μέσα στο κάμπινγκ, αφού πρώτα σκότωσε τον 68χρονο ιδιοκτήτη, στη συνέχεια πυροβόλησε και τον 60χρονο επιστάτη, επί χρόνια συνεργάτη του ιδιοκτήτη, στην προσπάθειά του αυτός να διαφύγει.

Από την πρώτη στιγμή οι άνδρες της Ασφάλειας Καλαμάτας, με τη συνδρομή έμπειρων στελεχών του Τμήματος Ανθρωποκτονιών που έφτασαν τα ξημερώματα στην περιοχή της Φοινικούντα, ψάχνουν κάθε πιθανό στοιχείο που θα μπορέσει να τους οδηγήσει στην εξιχνίαση αυτής της πολύ περίεργης δολοφονίας.

Όπως έγινε γνωστό, πριν από περίπου 15-20 μέρες το θύμα (ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ) είχε καταγγείλει πυροβολισμούς και απόπειρα εναντίον του στις Αρχές, σε άλλη ωστόσο επιχείρηση που διατηρεί μέσα στο χωριό της Φοινικούντας. Αυτό είναι και που προκαλεί εντύπωση στους αστυνομικούς, καθώς προσπαθούν να συνδέσουν αυτές τις δυο επιθέσεις, για να φτάσουν στη ταυτότητα του δράστη, έτσι ώστε να εξιχνιάσουν την υπόθεση.

Αυτό ελπίζουν και οι κάτοικοι της περιοχής γιατί είναι όλοι ανάστατοι, καθώς ήταν δυο άνθρωποι που δεν είχαν δώσει ποτέ δικαιώματα στην περιοχή, και συγκλονισμένοι από αυτή την πολύ άγρια δολοφονία και με αυτό τον τρόπο που συνέβη χθες το βράδυ.

«Μαρτυρίες αναφέρουν πως πρόκειται για ένα άτομο νεαρής ηλικίας»

Για το περιστατικό αλλά και τη γνωριμία του με το θύμα μίλησε το MEGA μίλησε ο Παναγιώτης Καρβέλας, δήμαρχος Πύλου-Νέστορος.

«Γνωρίζω πολύ καλά τον ιδιοκτήτη, ήταν αρχιτέκτονας. Βρέθηκε εκεί από την πρώτη στιγμή. Το έγκλημα πρέπει να έγινε στις 8:30. Το τελευταίο 1,5 μήνα είχε γίνει ένα επεισόδιο με κάποιον που τους είχε απειλήσει. Τον επιστάτη τον είχε χρόνια εκεί. Εκεί ήταν ο ανιψιός του ιδιοκτήτη. Τους προσέγγισε ένα άτομο νεαρό σε ηλικία, όπως μου είπαν, και μετά διέφυγε πεζός», τόνισε ο ίδιος.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. κ. Κωνσταντία Δημογλίδου είπε στο ίδιο μέσο ενημέρωσης πως τα θύματα δεν είχαν απασχολήσει ποτέ τις Αρχές κατά το παρελθόν, παρά μόνο όταν ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ προχώρησε στην καταγγελία που αφορούσε πυροβολισμούς προ 20 ημερών.

«Κάποιος τραυμάτισε ελαφρά τον ιδιοκτήτη με αεροβόλο. Στην αστυνομία είπε πως δεν έχει απειληθεί από κάποιον και δεν είχε διαφορές με κάποιον. Αυτό το άτομο δεν έχει ταυτοποιηθεί. Μαρτυρίες αναφέρουν πως πρόκειται για ένα άτομο νεαρής ηλικίας, ίσως και οριακά ανήλικο. Υπήρξε μια πολύ σύντομη συζήτηση, ζήτησε ένα δωμάτιο, αλλά αναφέρθηκε στη συνέχεια ότι δεν υπήρχε δωμάτιο. Ο δράστης μιλούσε σπαστά αγγλικά. Όταν απάντησαν αρνητικά, πυροβόλησε. Εδώ σίγουρα δεν μιλάμε ληστεία. Αρχικά φαίνεται πως έφυγε πεζός και μετά με δίκυκλο αλλά ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί. Έχει κατέβει κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών για να συνδράμουν», τόνισε η κ. Δημογλίδου.

Δύο φορές είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο ο 70χρονος

Παράλληλα, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, ο 70χρονος μέσα στο καλοκαίρι που πέρασε είχε μεταφερθεί δύο φορές σε δύο διαφορετικά νοσοκομεία, έπειτα από επιθέσεις σε βάρος του, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει εκπομπή του Star.

Η πρώτη ήταν τον Ιούλιο, όταν έπεσε θύμα ξυλοδαρμού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καλαμάτας με κάποια τραύματα. Η δεύτερη και πιο σοβαρή ήταν, όπως έγινε γνωστό, στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν ο 70χρονος δέχθηκε επίθεση με αεροβόλο όπλο και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία Κορίνθου, όπου εξετάστηκε από τον ιατροδικαστή και στη συνέχεια του έγιναν ράμματα και παρέμεινε για νοσηλεία για λίγα 24ωρα στο νοσοκομείο της Κορίνθου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις, ο 70χρονος δεν ήθελε να δοθεί συνέχεια και να κινηθεί δικαστικά εναντίον του ανθρώπου ή των ανθρώπων που του επιτέθηκαν. Κάτοικοι ανέφεραν ότι τον τελευταίο καιρό ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ φοβόταν για τη ζωή του και γι’ αυτό και είχε εγκαταλείψει το σπίτι του κι έμενε στον χώρο του κάμπινγκ.

Σημείωσαν επίσης, ότι ήταν ένας άνθρωπος που δεν είχε δημιουργήσει ποτέ προβλήματα, δεν είχε διενέξεις, ήταν άψογος επιχειρηματίας, άριστος χαρακτήρας και δεν είχε ακουστεί να έχει χρέη ή οικονομικές διαφορές με κάποιους.

Το χρονικό του διπλού φονικού

Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και κάτοικος της περιοχής ηλικίας περίπου 70 ετών, βρέθηκε νεκρός στη ρεσεψιόν της επιχείρησης. Λίγα μέτρα πιο πέρα εντοπίστηκε νεκρός και ο επιστάτης του κάμπινγκ, φίλος του ιδιοκτήτη, ο οποίος φαίνεται πως προσπάθησε να διαφύγει.

Από περίοικους ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τους δύο άνδρες νεκρούς και αιμόφυρτους στη ρεσεψιόν. Εικάζεται ότι το όπλο του δράστη ήταν καραμπίνα.

Μάρτυρες είπαν ότι ο δράστης είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και διέφυγε με μαύρη μηχανή, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρχε συνεργός στην περιοχή.