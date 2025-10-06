Κυβερνητικά στελέχη: Πλήρης στήριξη στον ανθρώπινο πόνο του απεργού πείνας κ. Ρούτσι

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Πάνος Ρούτσι

«Η θέση του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, όπως εκφράστηκε από την πρώτη στιγμή, δια του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ήταν η πλήρης στήριξη στον ανθρώπινο πόνο του απεργού πείνας κ. Ρούτσι, μακριά από την απροκάλυπτη επιχείρηση πολιτικής εκμετάλλευσης του τραγικού πατέρα, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης» επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη σχετικά με το αίτημα του κ. Πάνου Ρούτσι για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.

Και τονίζουν: «Σεβαστήκαμε απόλυτα τον ρόλο της δικαιοσύνης και τη διάκριση των εξουσιών, που αποτελεί ουσιώδη αρχή της δημοκρατίας μας. Μόνο η Εισαγγελία Λαρίσης, εν προκειμένω, είχε την αρμοδιότητα να κρίνει τα σχετικά αιτήματα για τις τοξικολογικές εξετάσεις και όχι τα κόμματα ή τα τηλεοπτικά πάνελ. Ο σεβασμός στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, αποτελεί θεμέλιο της δημοκρατίας και πάγια αρχή για την κυβέρνηση».

«Η προσπάθεια όσων επιχείρησαν να εργαλειοποιήσουν τη μεγάλη τραγωδία των Τεμπών και να εκμεταλλευτούν κομματικά τον ανθρώπινο πόνο των συγγενών, για να πετύχουν τον ένα και μοναδικό τους στόχο που ήταν η καθυστέρηση της δίκης έπεσε στο κενό. Το πάνδημο αίτημα για αλήθεια, δικαιοσύνη και απόδοση ευθυνών περνά μόνο μέσα από τη δίκη, η οποία θα διεξαχθεί, όσο και αν δεν το επιθυμούν συγκεκριμένα κόμματα της αντιπολίτευσης, που έχουν επενδύσει την πολιτική τους επιβίωση στην καπηλεία των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών» καταλήγουν.

18:12 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ανθεκτικότητα των ελληνικών πόλεων και περιαστικών ζωνών – Στο τραπέζι η συγκρότηση τοπικών κέντρων διαχείρισης κρίσεων

Διυπουργική σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε σήμερα με αντιπροσωπεία του ελλ...
17:58 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Σκέρτσος για Τσίπρα: Το πρόβλημά του είναι η πολιτική του συγκρότηση που έχει βαθιά μέσα στον πυρήνα της τον πολιτικό αριβισμό, την πολιτική εξαπάτηση και τον πολιτικό κυνισμό

«Το πρόβλημά του είναι η πολιτική του συγκρότηση που έχει βαθιά μέσα στον πυρήνα της τον πολιτ...
17:20 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Έφτασαν στην Αθήνα οι 27 Έλληνες που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» – Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ – ΦΩΤΟ

Έφτασαν στην Αθήνα με ειδική πτήση οι 27 Έλληνες πολίτες, που συμμετείχαν στον στολίσκο «Globa...
17:09 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Φάμελλος για παραίτηση Τσίπρα: «Μπορεί στην παρούσα φάση να έχουμε διαφορετικές οπτικές, δεν θα είμαστε όμως αντίπαλοι»

Την πρώτη του δήλωση μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκρά...
