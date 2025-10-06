Τραγωδία σημειώθηκε στον Βόλο το μεσημέρι της Δευτέρας, 6 Οκτωβρίου.

Όπως μεταδίδει ο «Ταχυδρόμος», εκδρομέας που βρίσκονταν στην πόλη για διακοπές και απολάμβανε το γεύμα του σε παραλιακή επιχείρηση, στραβοκατάπιε, ενώ έτρωγε κρέας, με αποτέλεσμα να πνιγεί.

Επί τόπου έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο, δεν μπορούσε να προσεγγίσει στο εστιατόριο, καθώς η μπάρα στην παραλία ήταν κατεβασμένη. Προσωπικό του εστιατορίου κάλεσε στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, προκειμένου να ανέβει η μπάρα και στο μεσοδιάστημα, διασώστης του ΕΚΑΒ, μπήκε με μηχανή στην παραλία για να μπορέσει να προσεγγίσει στο σημείο και να προσφέρει βοήθεια στον άτυχο άντρα.

Στον 75χρονο έγινε ΚΑΡΠΑ μέχρι να καταφέρει να προσεγγίσει το ασθενοφόρο και να τον μεταφέρει στο Νοσοκομείο του Βόλου, όπου δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν τα κατάφερε. Υπέστη ανακοπή και άφησε την τελευταία του πνοή.

Τι λέει ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου

Τις δραματικές στιγμές που έζησε μέσα στο μαγαζί του, περιγράφει στο ίδιο μέσο ενημέρωσης ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου: «Καθόταν σε τραπέζι συνολικά έξι ατόμων. Είχαν μόλις ξεκινήσει να τρώνε όταν άρχισε να πνίγεται. Έτρεξα για να του προσφέρω βοήθεια και φώναξα στον σερβιτόρο να πάρει το ΕΚΑΒ. Το ασθενοφόρο ήρθε πολύ γρήγορα, όμως δεν μπορούσε να μπει στην παραλία γιατί η μπάρα (στο ύψος της Τοπάλη) ήταν κατεβασμένη», τόνισε ο ιδιοκτήτης.

«Ήρθε διασώστης και εγώ πήρα στο λιμεναρχείο, στο 108, για να έρθουν να σηκώσουν τη μπάρα. Σε κάποια στιγμή, ο άντρας έδειχνε να συνέρχεται. Έκανε εμετό και έβγαλε ένα μικρό κομμάτι κρέας. Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που έγινε. Ενας άνθρωπος να χάνει τη ζωή του έτσι. Είμαι συγκλονισμένος», συμπλήρωσε.