Βουλή: Εκλέχθηκαν οι κοσμήτορες και οι γραμματείς – Τα ονόματα

Εκλέχθηκαν από την Ολομέλεια, οι κοσμήτορες και γραμματείς της Βουλής, της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου.  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας:

Κοσμήτορες εκλέχθηκαν:

Ο Βασίλης-Νικόλαος και ο Ξενοφών Μπαραλιάκος από τη ΝΔ με 223 ψήφους υπέρ και 17 «παρών» και η Αικατερίνη Καζάνη από το ΠΑΣΟΚ με 222 ψήφους υπέρ και 17 «παρών».

Γραμματείς:

Οι Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, Μαρία – Νεφέλη Χατζηϊωαννίδου, Γιώργος Βρεττάκος και Σπυρίδων Κουλκουδίνας, από τη ΝΔ, με 223 ψήφους υπέρ και 17 «παρών» και Μανώλης Χριστοδουλάκης (ΠΑΣΟΚ) και Μιλτιάδης Ζαμπάρας (ΣΥΡΙΖΑ) με 222 ψήφους υπέρ και 17 «παρών».

