Έφτασαν στην Αθήνα οι 27 Έλληνες που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» – Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ – ΦΩΤΟ

Έφτασαν στην Αθήνα με ειδική πτήση οι 27 Έλληνες πολίτες, που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla».

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο το Υπουργείο Εξωτερικών, με μέριμνα του ΥΠΕΞ σε συντονισμό με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, αφίχθη στην Αθήνα με ασφάλεια ειδική πτήση επαναπατρισμού των 27 Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla».

«Μέσω της ανωτέρω πτήσης διευκολύνθηκε και η μεταφορά 134 πολιτών από 15 ευρωπαϊκές χώρες», προστίθεται στην ανακοίνωση.

