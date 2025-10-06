Γαλλία: Ξανά στο προσκήνιο η φρικτή υπόθεση βιασμού της Ζιζέλ Πελικό – Στο Εφετείο η δίκη ενός εκ των κατηγορουμένων

Λιγότερο από έναν χρόνο μετά την ιστορική απόφαση της δίκης 51 ανδρών για βιασμό υπό την επήρεια ναρκωτικών που συγκλόνισε τη Γαλλία και μετέτρεψε το θύμα, την Ζιζέλ Πελικό, σε παγκόσμιο σύμβολο, ένα εφετείο πρόκειται να εκδικάσει την υπόθεση ενός άνδρα που αμφισβητεί την καταδίκη του.

Ο Husamettin Dogan, ο οποίος καταδικάστηκε, στην Γαλλία, σε εννέα χρόνια φυλάκισης τον περασμένο Δεκέμβριο, αρνείται ότι είχε την πρόθεση να βιάσει την Πελικό. Ισχυρίζεται ότι εξαπατήθηκε από τον Ντομινίκ Πελικό, τον πρώην σύζυγο της Gisele Pelicot, ο οποίος καταδικάστηκε επειδή νάρκωνε τη γυναίκα του και την πρόσφερε σε άγνωστους στο διαδίκτυο, κινηματογραφώντας στην συνέχεια τις σεξουαλικές επιθέσεις των ανδρών στην τότε σύζυγό του.
Ο 44χρονος εργάτης οικοδομών θα δικαστεί τη Δευτέρα στη Νιμ, στη νότια Γαλλία, με την κατηγορία του βιασμού με επιβαρυντικές περιστάσεις, λόγω χορήγησης ουσιών που επηρεάζουν την κρίση ή τον αυτοέλεγχο, ένα αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης έως 20 ετών. Παραμένει ελεύθερος εν αναμονή της ετυμηγορίας. Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει 12 χρόνια στην πρώτη δίκη, αλλά το δικαστήριο επέβαλε εννέα.
Στην αρχική δίκη, ο πρώην σύζυγος της Πελικό  και 50 άλλοι άνδρες καταδικάστηκαν για σεξουαλική κακοποίηση της Ζιζέλ μεταξύ 2011 και 2020, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια φαρμάκων. Ο
Ντομινίκ Πελικό καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση, ενώ οι ποινές για τους άλλους κατηγορούμενους κυμαίνονταν από τρία έως 15 χρόνια φυλάκιση.
Η δίκη προσέλκυσε διεθνές ενδιαφέρον μετά την άρνηση της Ζιζέλ Πελικό να δεχτεί κεκλεισμένων των θυρών ακροαματική διαδικασία, αίτημα που υπέβαλαν αρκετοί κατηγορούμενοι. Το δικαστήριο τάχθηκε υπέρ της. Τα αποδεικτικά στοιχεία περιελάμβαναν ανατριχιαστικά βίντεο της κακοποίησης που είχε γυρίσει ο Ντομινίκ στο σπίτι του ζευγαριού στη μικρή πόλη Mazan της Προβηγκίας και αλλού.
«Δεν έχω τίποτα να ντρέπομαι. Η ντροπή πρέπει να αλλάξει πλευρά», είπε την πρώτη ημέρα της δίκης, η Ζιζέλ Πελικό. Μετά την ετυμηγορία, δήλωσε ότι «ποτέ δεν μετάνιωσε για αυτή την απόφαση» και ευχαρίστησε τους υποστηρικτές της που της έδωσαν τη «δύναμη» να επιστρέφει στο δικαστήριο κάθε μέρα.
Η Πελικό  έχει από τότε γίνει σύμβολο του αγώνα κατά της σεξουαλικής βίας και η συγκλονιστική υπόθεσή της προκάλεσε εθνική αναθεώρηση της κουλτούρας του βιασμού στη Γαλλία.
Ενώ η δίκη του περασμένου έτους διήρκεσε τέσσερις μήνες, η επανεκδίκαση αναμένεται να διαρκέσει όχι περισσότερο από τέσσερις ημέρες, με την ετυμηγορία να αναμένεται την Πέμπτη. Τον Νοέμβριο θα διεξαχθεί αστική δίκη στην Αβινιόν για τον καθορισμό των αποζημιώσεων που οφείλονται στο κύριο θύμα και την οικογένειά της, οι οποίες θα καταβληθούν από κοινού από τους καταδικασθέντες.

