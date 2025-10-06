Γαλλία: Ξανά στο προσκήνιο η φρικτή υπόθεση βιασμού της Ζιζέλ Πελικό – Στο Εφετείο η δίκη ενός εκ των κατηγορουμένων

Ντομινίκ Πελικό καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση, ενώ οι ποινές για τους άλλους κατηγορούμενους κυμαίνονταν από τρία έως 15 χρόνια φυλάκιση.

Η δίκη προσέλκυσε διεθνές ενδιαφέρον μετά την άρνηση της Ζιζέλ Πελικό να δεχτεί κεκλεισμένων των θυρών ακροαματική διαδικασία, αίτημα που υπέβαλαν αρκετοί κατηγορούμενοι. Το δικαστήριο τάχθηκε υπέρ της. Τα αποδεικτικά στοιχεία περιελάμβαναν ανατριχιαστικά βίντεο της κακοποίησης που είχε γυρίσει ο Ντομινίκ στο σπίτι του ζευγαριού στη μικρή πόλη Mazan της Προβηγκίας και αλλού.

«Δεν έχω τίποτα να ντρέπομαι. Η ντροπή πρέπει να αλλάξει πλευρά», είπε την πρώτη ημέρα της δίκης, η Ζιζέλ Πελικό. Μετά την ετυμηγορία, δήλωσε ότι «ποτέ δεν μετάνιωσε για αυτή την απόφαση» και ευχαρίστησε τους υποστηρικτές της που της έδωσαν τη «δύναμη» να επιστρέφει στο δικαστήριο κάθε μέρα.

Η Πελικό έχει από τότε γίνει σύμβολο του αγώνα κατά της σεξουαλικής βίας και η συγκλονιστική υπόθεσή της προκάλεσε εθνική αναθεώρηση της κουλτούρας του βιασμού στη Γαλλία.

Ενώ η δίκη του περασμένου έτους διήρκεσε τέσσερις μήνες, η επανεκδίκαση αναμένεται να διαρκέσει όχι περισσότερο από τέσσερις ημέρες, με την ετυμηγορία να αναμένεται την Πέμπτη. Τον Νοέμβριο θα διεξαχθεί αστική δίκη στην Αβινιόν για τον καθορισμό των αποζημιώσεων που οφείλονται στο κύριο θύμα και την οικογένειά της, οι οποίες θα καταβληθούν από κοινού από τους καταδικασθέντες.