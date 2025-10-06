Στολίσκος για τη Γάζα: Σήμερα επαναπατρίζονται οι 27 Έλληνες με ειδική πτήση έπειτα από εντολή του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη

Enikos Newsroom

διεθνή

Global Sumud Flotilla

Σήμερα Δευτέρα (6/10) επαναπατρίζονται οι 27 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα «Glοbal Sumud Flotilla» και συνελήφθησαν από τις ισραηλινές Αρχές κατά τη διάρκεια επιχείρησης αναχαίτισής τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι 27 αναμένεται να επιστρέψουν από το αεροδρόμιο του Ελιάτ, κατόπιν εντολής του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά την ακροαματική διαδικασία της Κυριακής οι 27 δεν υπέγραψαν παραίτηση από ένδικα μέσα. Η διαδικασία έγινε εντός του κέντρου κράτησης στην έρημο Νεγκέβ και, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν χρονοβόρα, καθώς αφορούσε και άλλους αλλοδαπούς πέραν των Ελλήνων.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών είναι ακόμη και τώρα σε συνεχή επικοινωνία με τις ισραηλινές διπλωματικές αρχές, με στόχο την ταχεία ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την επιστροφή των Ελλήνων πολιτών στη χώρα.

Η Αθήνα είχε προχωρήσει την Παρασκευή σε έντονο διάβημα προς το Ισραήλ, ζητώντας την επιτάχυνση των ενεργειών για την αποφυλάκιση και τον επαναπατρισμό των Ελλήνων.

Σημειώνεται ότι το πρωί της Κυριακής, στο κέντρο κράτησης μετέβη η Ελληνίδα πρέσβης στο Τελ Αβίβ, κα. Μάγια Σολωμού, προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά τις συνθήκες κράτησης και να καταγράψει ενδεχόμενα αιτήματα των Ελλήνων κρατουμένων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών:

«Αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ, επισκέφθηκε σήμερα, Κυριακή 5 Οκτωβρίου, το κέντρο κράτησης όπου βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες μετέχοντες στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla». Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και τους παρέχεται κάθε αναγκαία υποστήριξη.

Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με όλα τα επίπεδα διοίκησης του ισραηλινού υπουργείου εξωτερικών ώστε άμεσα να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες επαναπατρισμού.

Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη αύριο, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, θα πραγματοποιηθεί ειδική πτήση στο πλησίον διεθνές αεροδρόμιο Eilat-Ramon ώστε να παραλάβει τους Έλληνες πολίτες και να τους επιστρέψει αυθημερόν με ασφάλεια στην Αθήνα».

Στην Ελλάδα και 28 Γάλλοι πολίτες

Παράλληλα, μια ομάδα 28 Γάλλων πολιτών, που μετείχαν στον στολίσκο Global Sumud αναχωρούν σήμερα με προορισμό την Ελλάδα, ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής (5/10) το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας.

«Μετά την πρώτη προξενική επίσκεψη την Παρασκευή (…) μια δεύτερη επίσκεψη έγινε σήμερα Κυριακή στη φυλακή του Κτζιότ. Οι ομάδες μας κατάφεραν να συναντηθούν με όλους τους συμπατριώτες μας, που είναι καλά» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Πασκάλ Κονφαβρέ.

Μέσω Αθηνών στη χώρα τους και 15 Ιταλοί

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιταλικής εφημερίδας La Stampa, σήμερα πρόκειται να επιστρέψουν με πτήση τσάρτερ, μέσω Αθηνών, και οι 15 Ιταλοί ακτιβιστές του Global Sumud Flottilla οι οποίοι βρίσκονται ακόμη έγκλειστοι στις φυλακές του Ισραήλ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι Ιταλοί πολίτες πρόκειται να συνταξιδέψουν με τους Έλληνες, μέλη του στολίσκου, που θα επιστρέψουν στην χώρα μας. Την Κυριακή (5/10) έφτασαν στην Ρώμη και στο Μιλάνο άλλοι 26 ακτιβιστές, oι οποίοι είχαν συλληφθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις, κατά την αναχαίτιση του στολίσκου, την περασμένη Τετάρτη.

Οι 15 Ιταλοί που αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι τη Δευτέρα (6/10), είχαν αρνηθεί να υπογράψουν το έγγραφο εθελούσιας εγκατάλειψης της ισραηλινής επικράτειας και αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι πριν απελαθούν, θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν δίκη

 

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσοι ερωτικοί σύντροφοι θεωρούνται πολλοί – Τι έδειξε νέα έρευνα;

Η εκθαμβωτική Bella Hadid επιστρέφει στην πασαρέλα μετά από θεραπεία – Τι είναι η νόσος του Lyme από την οποία έπασχε

Ο καιρός της Δευτέρας: Αλλαγή του σκηνικού με βροχές και καταιγίδες

Υπεγράφη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για εργαζόμενους – Ποιους αφορά

Cory Doctorow: «Η βιομηχανία της AI οδεύει προς κατάρρευση» – Τι δήλωσε ο διάσημος συγγραφέας

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
05:00 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Τραγωδία στο Τέξας: Μητέρα πυροβόλησε τα τέσσερα παιδιά της σκοτώνοντας τα δύο

Μια μητέρα 31 ετών στο Τέξας που πυροβόλησε τα τέσσερα παιδιά της το Σαββατοκύριακο, σκοτώνοντ...
04:45 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Ισημερινός: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 10 επαρχίες λόγω διαδηλώσεων αυτοχθόνων – Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες

Ο πρόεδρος του Ισημερινού, Ντανιέλ Νομπόα, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε 10 από τις 24 ...
04:15 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Ο Τραμπ απειλεί με μαζικές απολύσεις στη σκιά του shutdown – «Για όλο αυτό φταίνε οι δημοκρατικοί»

Οι συνέπειες της δημοσιονομικής παράλυσης στις ΗΠΑ θα γίνονται προοδευτικά ολοένα πιο οδυνηρές...
02:45 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Αίγυπτος: Έφτασε ο Χαλίλ αλ Χάγια επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς – Την Δευτέρα μεταβαίνει και η ισραηλινή αντιπροσωπεία

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, ο Χαλίλ αλ Χάγια, έφθασε την Κυριακή (5/10) στην Αίγυπ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης