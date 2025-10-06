Στολίσκος για τη Γάζα: Σήμερα επαναπατρίζονται οι 27 Έλληνες με ειδική πτήση έπειτα από εντολή του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη

Σήμερα Δευτέρα (6/10) επαναπατρίζονται οι 27 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα «Glοbal Sumud Flotilla» και συνελήφθησαν από τις ισραηλινές Αρχές κατά τη διάρκεια επιχείρησης αναχαίτισής τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι 27 αναμένεται να επιστρέψουν από το αεροδρόμιο του Ελιάτ, κατόπιν εντολής του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά την ακροαματική διαδικασία της Κυριακής οι 27 δεν υπέγραψαν παραίτηση από ένδικα μέσα. Η διαδικασία έγινε εντός του κέντρου κράτησης στην έρημο Νεγκέβ και, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν χρονοβόρα, καθώς αφορούσε και άλλους αλλοδαπούς πέραν των Ελλήνων.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών είναι ακόμη και τώρα σε συνεχή επικοινωνία με τις ισραηλινές διπλωματικές αρχές, με στόχο την ταχεία ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την επιστροφή των Ελλήνων πολιτών στη χώρα.

Η Αθήνα είχε προχωρήσει την Παρασκευή σε έντονο διάβημα προς το Ισραήλ, ζητώντας την επιτάχυνση των ενεργειών για την αποφυλάκιση και τον επαναπατρισμό των Ελλήνων.

Σημειώνεται ότι το πρωί της Κυριακής, στο κέντρο κράτησης μετέβη η Ελληνίδα πρέσβης στο Τελ Αβίβ, κα. Μάγια Σολωμού, προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά τις συνθήκες κράτησης και να καταγράψει ενδεχόμενα αιτήματα των Ελλήνων κρατουμένων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών:

«Αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ, επισκέφθηκε σήμερα, Κυριακή 5 Οκτωβρίου, το κέντρο κράτησης όπου βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες μετέχοντες στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla». Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και τους παρέχεται κάθε αναγκαία υποστήριξη.

Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με όλα τα επίπεδα διοίκησης του ισραηλινού υπουργείου εξωτερικών ώστε άμεσα να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες επαναπατρισμού.

Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη αύριο, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, θα πραγματοποιηθεί ειδική πτήση στο πλησίον διεθνές αεροδρόμιο Eilat-Ramon ώστε να παραλάβει τους Έλληνες πολίτες και να τους επιστρέψει αυθημερόν με ασφάλεια στην Αθήνα».

Στην Ελλάδα και 28 Γάλλοι πολίτες

Παράλληλα, μια ομάδα 28 Γάλλων πολιτών, που μετείχαν στον στολίσκο Global Sumud αναχωρούν σήμερα με προορισμό την Ελλάδα, ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής (5/10) το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας.

«Μετά την πρώτη προξενική επίσκεψη την Παρασκευή (…) μια δεύτερη επίσκεψη έγινε σήμερα Κυριακή στη φυλακή του Κτζιότ. Οι ομάδες μας κατάφεραν να συναντηθούν με όλους τους συμπατριώτες μας, που είναι καλά» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Πασκάλ Κονφαβρέ.

Μέσω Αθηνών στη χώρα τους και 15 Ιταλοί

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιταλικής εφημερίδας La Stampa, σήμερα πρόκειται να επιστρέψουν με πτήση τσάρτερ, μέσω Αθηνών, και οι 15 Ιταλοί ακτιβιστές του Global Sumud Flottilla οι οποίοι βρίσκονται ακόμη έγκλειστοι στις φυλακές του Ισραήλ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι Ιταλοί πολίτες πρόκειται να συνταξιδέψουν με τους Έλληνες, μέλη του στολίσκου, που θα επιστρέψουν στην χώρα μας. Την Κυριακή (5/10) έφτασαν στην Ρώμη και στο Μιλάνο άλλοι 26 ακτιβιστές, oι οποίοι είχαν συλληφθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις, κατά την αναχαίτιση του στολίσκου, την περασμένη Τετάρτη.

Οι 15 Ιταλοί που αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι τη Δευτέρα (6/10), είχαν αρνηθεί να υπογράψουν το έγγραφο εθελούσιας εγκατάλειψης της ισραηλινής επικράτειας και αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι πριν απελαθούν, θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν δίκη