Κατερίνα Ζαρίφη: «Ο κόσμος μας γυρίζει την πλάτη γιατί έχει μια μονοθεματική εικόνα για το τι δείχνει η τηλεόραση»

Δημήτρης Μωύσογλου

lifestyle

Κατερίνα Ζαρίφη

Η Κατερίνα Ζαρίφη παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και τη δημοσιογράφο Σοφία Μανουσακίδου την Κυριακή στον ΑΝΤ1. Μεταξύ άλλων, δε, η παρουσιάστρια μίλησε τόσο για την ενημέρωση που εισβάλλει στις πρωινές εκπομπές όσο και για την πρωτιά της Κατερίνας Καινούργιου στους πίνακες της τηλεθέασης.

Κατερίνα Ζαρίφη: «Θα μπορούσα να είχα φύγει δύο χρόνια νωρίτερα από την Ελένη Μενεγάκη» – ΒΙΝΤΕΟ

Ειδικότερα, η Κατερίνα Ζαρίφη σημείωσε χαρακτηριστικά πως «για να πω την αλήθεια, εγώ είμαι φουλ υπέρ της ψυχαγωγίας στις πρωινές εκπομπές. Πιστεύω ότι ο κόσμος μας ψιλογυρίζει την πλάτη γιατί έχει μια μονοθεματική εικόνα για το τι δείχνει η τηλεόραση και γι’ αυτό στο Buongiorno είναι η χαρά μου η στιγμή που σηκωνόμαστε στον πίνακα, που προσπαθούμε να κάνουμε ένα πιο χιουμοριστικό στιγμιότυπο».

«Όσο κοιτάς το μαύρο, νομίζω ότι σε καταπίνει. Πρέπει η ψυχαγωγία να ξαναβρεί τη θέση της. Πολλές φορές έχω πει “τι θέμα είναι αυτό”, από μέσα από και απ’ έξω μου,», τόνισε η παρουσιάστρια.

«Η Κατερίνα Καινούργιου δεν είναι μόνο όλο αυτό που το περιβάλλει φέτος, είναι και στην πιο ώριμη φάση της ζωής της. Νομίζω δηλαδή ότι έχει μια ανταπόκριση από το κοινό γενικότερα και θεωρώ άδικο να λέμε ότι είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει μια δημοσιογραφική ομάδα, υπάρχουν θέματα και υπάρχει ηρεμία», συμπλήρωσε η Κατερίνα Ζαρίφη.

