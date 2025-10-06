Τροχαίο στο Ηράκλειο: Διανομέας τραυματίστηκε σοβαρά στην προσπάθειά του να αποφύγει… μια γάτα – ΦΩΤΟ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (5/10) στη λεωφόρο Παπαναστασίου, στο Ηράκλειο, με θύμα έναν διανομέα φαγητού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24.gr, ο νεαρός οδηγός του δίκυκλου επιχείρησε να αποφύγει μια γάτα που πετάχτηκε ξαφνικά στο δρόμο, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματός του και να πέσει στο οδόστρωμα. Μάλιστα, από την πτώση τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου και νοσηλεύεται.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο