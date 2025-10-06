Μεξικό: Τα δυτικά παράλια απειλούνται από τον κυκλώνα «Πρισίλα» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

διεθνή

ΜΕΞΙΚΟ ΤΥΦΩΝΑΣ

Κυκλώνας σχηματίστηκε την Κυριακή (5/10) στον Ειρηνικό ωκεανό στα ανοικτά των δυτικών ακτών του Μεξικού, όπου αναμένεται να προκαλέσει ισχυρές βροχές αλλά χωρίς να φθάσει πάνω από το έδαφος, σύμφωνα με το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για κυκλώνες και τυφώνες (NHC).

Τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας), ο κυκλώνας βρισκόταν 470 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την Κάβο Κοριέντες, στην πολιτεία Χαλίσκο, με ανέμους μέγιστης ταχύτητας 120 χιλιομέτρων ανά ώρα. Η πορεία του προβλέπεται να συνεχιστεί κατά μήκος της ακτογραμμής.

Ο κυκλώνας Πρισίλα, αυτή τη στιγμή κατηγορίας 1 στην (πεντάβαθμη) κατηγορία Σαφίρ-Σίμσον, «αναμένεται να ενισχυθεί τις επόμενες ημέρες και προβλέπεται να γίνει κυκλώνας κατηγορίας 2 μέσα στην εβδομάδα», εξήγησε το NHC σε ενημερωτικό δελτίο του.

Ήδη σημειώθηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις στα παράλια των πολιτειών Μιτσοακάν και Γκερέρο και λιγότερο ισχυρές σε αυτά των πολιτειών Κολίμα και Χαλίσκο.

Το NHC προειδοποίησε εναντίον «ξαφνικών πλημμυρών, ιδιαίτερα σε περιοχές με υψηλότερο υψόμετρο».

Το Μεξικό, τόσο στις δυτικές όσο και στις ανατολικές ακτές του, αντιμετωπίζει κάθε χρόνο περίοδο κυκλώνων και τυφώνων, κατά κανόνα μεταξύ του Μαΐου και του Νοεμβρίου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσοι ερωτικοί σύντροφοι θεωρούνται πολλοί – Τι έδειξε νέα έρευνα;

Η εκθαμβωτική Bella Hadid επιστρέφει στην πασαρέλα μετά από θεραπεία – Τι είναι η νόσος του Lyme από την οποία έπασχε

Ο καιρός της Δευτέρας: Αλλαγή του σκηνικού με βροχές και καταιγίδες

Υπεγράφη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για εργαζόμενους – Ποιους αφορά

Cory Doctorow: «Η βιομηχανία της AI οδεύει προς κατάρρευση» – Τι δήλωσε ο διάσημος συγγραφέας

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
04:15 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Ο Τραμπ απειλεί με μαζικές απολύσεις στη σκιά του shutdown – «Για όλο αυτό φταίνε οι δημοκρατικοί»

Οι συνέπειες της δημοσιονομικής παράλυσης στις ΗΠΑ θα γίνονται προοδευτικά ολοένα πιο οδυνηρές...
02:45 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Αίγυπτος: Έφτασε ο Χαλίλ αλ Χάγια επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς – Την Δευτέρα μεταβαίνει και η ισραηλινή αντιπροσωπεία

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, ο Χαλίλ αλ Χάγια, έφθασε την Κυριακή (5/10) στην Αίγυπ...
02:00 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Αυστραλία: Άνδρας άνοιξε πυρ σε δρόμο στο Σίδνεϊ – Αναφορές για τουλάχιστον 20 τραυματίες

Άνδρας άνοιξε πυρ την Κυριακή (5/10) σε πολυσύχναστο δρόμο στο Σίδνεϊ, προτού συλληφθεί, ανακο...
01:45 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Μέση Ανατολή: Ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε βίντεο με όπλα που άφησε η Χαμάς σε νηπιαγωγείο της Γάζας

Ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας (IDF) δημοσίευσε βίντεο που δείχνουν όπλα που άφησαν πίσω τους μέλ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης