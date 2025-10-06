Μεξικό: Τα δυτικά παράλια απειλούνται από τον κυκλώνα «Πρισίλα» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Κυκλώνας σχηματίστηκε την Κυριακή (5/10) στον Ειρηνικό ωκεανό στα ανοικτά των δυτικών ακτών του Μεξικού, όπου αναμένεται να προκαλέσει ισχυρές βροχές αλλά χωρίς να φθάσει πάνω από το έδαφος, σύμφωνα με το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για κυκλώνες και τυφώνες (NHC).

Τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας), ο κυκλώνας βρισκόταν 470 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την Κάβο Κοριέντες, στην πολιτεία Χαλίσκο, με ανέμους μέγιστης ταχύτητας 120 χιλιομέτρων ανά ώρα. Η πορεία του προβλέπεται να συνεχιστεί κατά μήκος της ακτογραμμής.

#Clima 🌀🌧️ ¡Atención, Nayarit! El huracán Priscilla ya deja lluvias y fuertes vientos en San Blas y zonas costeras. Protección Civil activa protocolos de emergencia. 🚨#HuracánPriscilla ⬇️

📱 Más información aquí:https://t.co/y5TD0ECJmY pic.twitter.com/qBPCZEK94Q — Meganoticias Tepic (@MeganoticiasTEP) October 6, 2025

Ο κυκλώνας Πρισίλα, αυτή τη στιγμή κατηγορίας 1 στην (πεντάβαθμη) κατηγορία Σαφίρ-Σίμσον, «αναμένεται να ενισχυθεί τις επόμενες ημέρες και προβλέπεται να γίνει κυκλώνας κατηγορίας 2 μέσα στην εβδομάδα», εξήγησε το NHC σε ενημερωτικό δελτίο του.

Ήδη σημειώθηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις στα παράλια των πολιτειών Μιτσοακάν και Γκερέρο και λιγότερο ισχυρές σε αυτά των πολιτειών Κολίμα και Χαλίσκο.

⭕️ 🌧️ En #Tequexquitla se registró esta parte- una fuerte lluvia, lo que generó alarma entre los pobladores, principalmente, de la colonia #Mazatepec. Hasta el momento no hay reporte de afectaciones mayores. #Tlaxcala 📸 La Red pic.twitter.com/c1pv7pUPi3 — Paco Conde Info (@paconde) October 6, 2025

Το NHC προειδοποίησε εναντίον «ξαφνικών πλημμυρών, ιδιαίτερα σε περιοχές με υψηλότερο υψόμετρο».

Hurricane Priscilla off SW Mexico. Tropical Storm Watch, including Puerto Vallarta & Manzanillo, NHC gives it about 10%+ chance of seeing Tropical Storm winds as storm passes well offshore. Scattered rains into region. Moisture may spread into SW US later in the week. 5-Oct2025 pic.twitter.com/S9taCVKXHz — Chris (@WeatherSources) October 6, 2025

Το Μεξικό, τόσο στις δυτικές όσο και στις ανατολικές ακτές του, αντιμετωπίζει κάθε χρόνο περίοδο κυκλώνων και τυφώνων, κατά κανόνα μεταξύ του Μαΐου και του Νοεμβρίου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ ΜΠΕ