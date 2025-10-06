Φθιώτιδα: Καρέ καρέ η στιγμή που αρκούδα επιτίθεται σε κυψέλες μελισσοκομείου – ΒΙΝΤΕΟ

Κάμερα μελισσοκόμου στα Αργύρια της Φθιώτιδας κατέγραψε την άγρια επίθεση αρκούδας σε κυψέλες.

Στο βίντεο που κατέγραψε και ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, ο μελισσοκόμος στο ορεινό χωριό του δήμου Μακρακώμης, φαίνεται η στιγμή που δέχθηκε επίθεση το μελίσσι του από την πεινασμένη αρκούδα.

Όπως αναφέρει το tvstar.gr, η αρκούδα φαίνεται να έχει τακτική στην επίθεσή της, καθώς αρχικά ρίχνει κάτω την κυψέλη και στην συνέχεια τρώει το εσωτερικό της.

Δείτε το βίντεο: