Νικηφόρος: «Η γιαγιά μου ψάχνει στην εκκλησία να μου βρει νύφη»

Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν την Κυριακή (5/10) η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και ο Νικηφόρος, ο οποίος έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο σημείο. Ο επιτυχημένος τραγουδιστής μιλώντας στα τηλεοπτικά συνεργεία, αποκάλυψε πως η γιαγιά του θέλει να τον δει παντρεμένο και με παιδί, και γι’ αυτόν τον λόγο ψάχνει να του βρει νύφη στην εκκλησία.

Σχετικά με το ενδεχόμενο να παντρευτεί και ο ίδιος, ο Νικηφόρος είπε ότι: «Να βρούμε τη νύφη πρώτα και με το καλό. Κοίταξε, τώρα γύρω μου παντρεύονται όλοι, κάνουν παιδιά, οπότε με έχει πιάσει και εμένα λίγο το… Λέω μήπως μεγαλώνουμε; Εντάξει, αυτά τυχερά είναι».

«Εννοείται πως οι γονείς μου με ρωτάνε πότε θα με παντρέψουν και η γιαγιά μου να δεις που θέλει δισέγγονο. Της λέω “τόσα έχεις!”. Η γιαγιά μου έτσι λίγο έχει πλάκα, μου λέει ότι θα μου βρει νύφη. Ψάχνει στην εκκλησία να μου βρει νύφη, μου λέει “θα σου βρω μια καλή κοπέλα εγώ”. Δεν ξέρω πώς πάει αυτό, είναι και στη Ρόδο, είναι μακριά», πρόσθεσε ο τραγουδιστής.

