Σάκης Ρουβάς: Προς αναβολή οδεύει η ταξιδιωτική εκπομπή του στην ΕΡΤ

Προς αναβολή, ίσως και οριστική ματαίωση, οδεύει η εκπομπή του Σάκη Ρουβά στην ΕΡΤ, σύμφωνα με την Reallife.

Στην παρουσίαση του προγράμματος της δημόσιας τηλεόρασης, που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες, δεν έγινε καμία αναφορά στο project του δημοφιλούς τραγουδιστή, το οποίο βρισκόταν υπό συζήτηση. Στο πλαίσιο της εκπομπής, ο Σ. Ρουβάς θα ταξίδευε σε όλο τον κόσμο και θα συναντούσε επιφανή μέλη της ελληνικής ομογένειας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στην παρούσα φάση οι επαφές ανάμεσα στη διοίκηση της ΕΡΤ και στον Σ. Ρουβά έχουν παγώσει, ενώ έχουν σταματήσει και οι διαπραγματεύσεις με την εταιρεία παραγωγής. Ενώ πριν από μερικούς μήνες η ταξιδιωτική εκπομπή έφτασε κοντά στην έγκριση, πλέον δεν αποκλείεται να «ναυαγήσει» και να μείνει εκτός του σχεδιασμού της ΕΡΤ.

