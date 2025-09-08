Σάκης Ρουβάς: Η… τελευταία βόλτα με την «ιπτάμενη» σανίδα – ΒΙΝΤΕΟ

Καθώς οδεύουμε προς τα… μέσα του Σεπτέμβρη και το φθινόπωρο πλησιάζει με γοργούς ρυθμούς, πολλοί αναζητούν τις τελευταίες στιγμές ξεγνοιασιάς πριν την επιστροφή στην καθημερινότητα. Σε αυτή την κατηγορία φαίνεται πως ανήκει και ο Σάκης Ρουβάς, ο οποίος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια διαφορετική εμπειρία στη θάλασσα.

Το απόγευμα της Κυριακής, ο δημοφιλής τραγουδιστής ανάρτησε στο Instagram βίντεο όπου φαίνεται να απολαμβάνει μια βόλτα στη θάλασσα με μια νέου τύπου «ιπτάμενη» σανίδα. Οι εικόνες εντυπωσίασαν τους θαυμαστές του, οι οποίοι έσπευσαν να σχολιάσουν με χαρακτηριστικές φράσεις όπως: «Υπερήρωά μου», «έχεις πολύ τρέλα», «είσαι τέλειος θεός», «υπέροχοι ώμοι».

Ο ίδιος ο καλλιτέχνης συνόδευσε το βίντεο με τη φράση: «Μια τελευταία βόλτα πριν να φύγει η σεζόν», δείχνοντας πως θέλησε να αποχαιρετήσει το καλοκαίρι με έναν τρόπο που συνδυάζει την περιπέτεια και τη χαλάρωση.