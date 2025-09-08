Αυστραλία: Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε η «δολοφόνος με τα μανιτάρια»

Ποινή ισόβιας κάθειρξης με δικαίωμα αποφυλάκισης μετά από 33 χρόνια επέβαλε δικαστήριο της Αυστραλίας στην Έριν Πάτερσον, η οποία κρίθηκε ένοχη για τον φόνο τριών ανθρώπων μέσα από ένα γεύμα με δηλητηριώδη μανιτάρια. Η υπόθεση προκάλεσε παγκόσμιο ενδιαφέρον, με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης να παρακολουθούν στενά τη δίκη, από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Νέο Δελχί.

Η 50χρονη καταδικάστηκε τον Ιούλιο για τριπλή ανθρωποκτονία, καθώς σε τραπέζι που παρέθεσε το 2023 στο σπίτι της, σέρβιρε πιάτο με βοδινό και φύλλο, το οποίο περιείχε μανιτάρια death cap, τα πιο θανατηφόρα στον κόσμο. Στο γεύμα παρευρέθηκαν οι γονείς, η θεία και ο θείος του εν διαστάσει συζύγου της, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους. Η δίκη πραγματοποιήθηκε στη μικρή αγροτική πόλη Μόργουελ της Βικτώρια, γνωστή για τα βραβευμένα τριαντάφυλλά της.

Το κίνητρο των φόνων παραμένει άγνωστο. Στην ανακοίνωση της ποινής, ο δικαστής Κρίστοφερ Μπιλ επεσήμανε ότι η Πάτερσον προκάλεσε ανείπωτο ψυχικό πόνο τόσο στα θύματα όσο και στις οικογένειές τους. Παράλληλα, την κατηγόρησε για έλλειψη μεταμέλειας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι με τη στάση της «ρίχνει αλάτι στις πληγές» των συγγενών.

Η Πάτερσον θα μπορέσει να ζητήσει αποφυλάκιση υπό όρους σε ηλικία 83 ετών, ενώ η υπεράσπισή της έχει στη διάθεσή της 28 ημέρες για να ασκήσει έφεση στην ετυμηγορία και στην ποινή. Το σώμα των 12 ενόρκων είχε αποφανθεί ομόφωνα ότι είναι ένοχη για τη δολοφονία των Ντον και Γκέιλ Πάτερσον, γονιών του Σάιμον, καθώς και της θείας του, Χέδερ Γουίλκινσον, στο σπίτι της οικογένειας στο Λεονγκάθα, στη Βικτώρια. Παράλληλα, κρίθηκε ένοχη και για απόπειρα δολοφονίας του συζύγου της Χέδερ, Ίαν Γουίλκινσον.

Ο ίδιος ο Σάιμον είχε προσκληθεί στο μοιραίο γεύμα, αλλά τελικά δεν πήγε. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος στη δίκη, έστειλε μήνυμα στην αποξενωμένη σύζυγό του ότι ένιωθε «άβολα» να παραστεί, σε μια περίοδο που οι σχέσεις τους ήταν ιδιαίτερα τεταμένες.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, που κράτησε πάνω από δύο μήνες, η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι η δηλητηρίαση προκλήθηκε κατά λάθος, εξαιτίας των μανιταριών death cap. Τα συγκεκριμένα είδη μοιάζουν πολύ με βρώσιμα μανιτάρια και μάλιστα έχουν γλυκιά γεύση, που δυσκολεύει την αναγνώριση της θανατηφόρας τοξικότητάς τους.

Ο μοναδικός άνθρωπος που επέζησε από το τραγικό γεύμα, ο πάστορας Ίαν Γουίλκινσον, δήλωσε πως αισθάνεται «μισός ζωντανός» χωρίς τη γυναίκα του, που ήταν ανάμεσα στα θύματα.