Enikos Newsroom

κοινωνία

Σοβαρό τροχαίο στην Εθνική Πατρών – Κορίνθου: Νταλίκα με ξύλα εξετράπη της πορείας της και τυλίχτηκε στις φλόγες

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Εθνική Οδό Πατρών – Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο. Μια νταλίκα που μετέφερε ξύλα, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, ξέφυγε από την πορεία της και προσέκρουσε με σφοδρότητα στο διαχωριστικό διάζωμα.

Η σύγκρουση ήταν τόσο ισχυρή που στο φορτηγό ξέσπασε φωτιά, σύμφωνα με το korinthostv.gr. Στο σημείο έφτασαν άμεσα οχήματα της Πυροσβεστικής, τα οποία κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, ωστόσο η νταλίκα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Παράλληλα, στο σημείο βρέθηκαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για προληπτικούς λόγους, ενώ οι αστυνομικές αρχές διέκοψαν την κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα της εθνικής οδού. Η κίνηση των οχημάτων εκτρέπεται σε εναλλακτικές διαδρομές, ώστε να αποφευχθούν νέα ατυχήματα και να ολοκληρωθούν με ασφάλεια οι επιχειρήσεις.

Η κυκλοφορία αναμένεται να αποκατασταθεί πλήρως μόλις ολοκληρωθούν οι έρευνες για τα αίτια του τροχαίου και καθαριστεί το οδόστρωμα από τα συντρίμμια.

