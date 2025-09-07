EuroBasket 2025: Κόντρα στην Λιθουανία η Ελλάδα για την πρόκριση στα ημιτελικά – Η μέρα και η ώρα του αγώνα

Η Εθνική Ελλάδας συνεχίζει με επιτυχία την πορεία της στο EuroBasket 2025, αφού επικράτησε με 84-79 του Ισραήλ και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Μετά την εξαιρετική παρουσία της στη φάση των ομίλων, όπου τερμάτισε πρώτη, η ομάδα έκανε το καθήκον της και στο πρώτο νοκ-άουτ, δείχνοντας χαρακτήρα και αποφασιστικότητα.

Με ηγέτη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, η Εθνική έστειλε εκτός συνέχειας το Ισραήλ και έγραψε ακόμη μία σημαντική σελίδα στην ιστορία της, καθώς προκρίθηκε για 18η φορά στα προημιτελικά του θεσμού. Η νίκη αυτή δίνει ώθηση και αυτοπεποίθηση στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, που πλέον κοιτάζει το επόμενο μεγάλο βήμα.

Εκεί την περιμένει η Λιθουανία, η οποία είχε εξασφαλίσει την πρόκριση από την προηγούμενη ημέρα. Ο μεγάλος αγώνας θα διεξαχθεί την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου στις 21:00, με την Ελλάδα να διεκδικεί την είσοδό της στα ημιτελικά, σε μία μάχη που αναμένεται συναρπαστική.