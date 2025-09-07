Τζόρτζιο Αρμάνι: Χιλιάδες στο λαϊκό προσκύνημα στο Μιλάνο- Την Δευτέρα η κηδεία του θρυλικού σχεδιαστή

Χιλιάδες πολίτες βρέθηκαν στο Αrmani Theatro, στο Μιλάνο για το λαϊκό προσκύνημα της σορού του «βασιλιά» της ιταλικής μόδας, Τζόρτζιο Αρμάνι. Την Δευτέρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κηδεία του.

Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 6.000 άνθρωποι πέρασαν από το θέατρο για να αποχαιρετήσουν τον κορυφαίο σχεδιαστή. Στο προσκύνημα παρέστησαν προσωπικότητες από τον χώρο της τέχνης και της πολιτικής, ανάμεσά τους Ιταλοί σκηνοθέτες και ο δήμαρχος του Μιλάνου, Μπέπε Σάλα.

Στην ιταλική πόλη κηρύχθηκε για τη Δευτέρα ημέρα πένθους. Η ιδιωτική κηδεία του Αρμάνι θα τελεστεί στο χωριό Βάλτα της Ρεντίνας, τον τόπο καταγωγής του.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι πέθανε στις 4 Σεπτεμβρίου 2025, σε ηλικία 91 ετών, κλείνοντας ένα κεφάλαιο πέντε δεκαετιών στη μόδα, τον κινηματογράφο και τον επιχειρηματικό κόσμο.