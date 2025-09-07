Τζόρτζιο Αρμάνι: Χιλιάδες στο λαϊκό προσκύνημα στο Μιλάνο- Την Δευτέρα η κηδεία του θρυλικού σχεδιαστή

Enikos Newsroom

διεθνή

Τζόρτζιο Αρμάνι λαϊκό προσκύνημα Μιλάνο
Πηγή: ANSA

Χιλιάδες πολίτες βρέθηκαν στο Αrmani Theatro, στο Μιλάνο για το λαϊκό προσκύνημα της σορού του «βασιλιά» της ιταλικής μόδας, Τζόρτζιο Αρμάνι. Την Δευτέρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κηδεία του.

Τζόρτζιο Αρμάνι: Σε λαϊκό προσκύνημα στο Armani Teatro η σορός του διάσημου σχεδιαστή μόδας

Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 6.000 άνθρωποι πέρασαν από το θέατρο για να αποχαιρετήσουν τον κορυφαίο σχεδιαστή. Στο προσκύνημα παρέστησαν προσωπικότητες από τον χώρο της τέχνης και της πολιτικής, ανάμεσά τους Ιταλοί σκηνοθέτες και ο δήμαρχος του Μιλάνου, Μπέπε Σάλα.

Τζόρτζιο Αρμάνι λαϊκό προσκύνημα Μιλάνο
Πηγή: ANSA

Στην ιταλική πόλη κηρύχθηκε για τη Δευτέρα ημέρα πένθους. Η ιδιωτική κηδεία του Αρμάνι θα τελεστεί στο χωριό Βάλτα της Ρεντίνας, τον τόπο καταγωγής του.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Αποχαιρετά» τον Τζόρτζιο Αρμάνι φορώντας μία δημιουργία του – «Ήταν τιμή μου»
Τζόρτζιο Αρμάνι λαϊκό προσκύνημα Μιλάνο
Πηγή: ANSA

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι πέθανε στις 4 Σεπτεμβρίου 2025, σε ηλικία 91 ετών, κλείνοντας ένα κεφάλαιο πέντε δεκαετιών στη μόδα, τον κινηματογράφο και τον επιχειρηματικό κόσμο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποιες προσωπικότητες έχουν μεγαλύτερη επιτυχία στο Tinder; Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη

Σπερμιδίνη: Ο φυσικός σύμμαχος για την υγεία των μαλλιών και του προσώπου – Πώς θα την καταναλώσετε;

Θεσσαλονίκη: Ψηφιακή πλατφόρμα παραπόνων για απόβλητα θα λειτουργήσει στο myRAAEY

Ακίνητα: «Παράθυρο» για νέους περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Νέα Ζηλανδία: «Μεθυσμένη» ηλικιωμένη έπεσε με το αυτοκίνητό της στη θάλασσα – ΒΙΝΤΕΟ
περισσότερα
21:09 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

«Καρφί» Κέλογκ για την Μόσχα: «Δεν δείχνει ότι θέλει να τελειώσει διπλωματικά τον πόλεμο στην Ουκρανία»

Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ δήλωσε σήμερα ότι το τελευταίο π...
19:38 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Τραμπ: Δηλώνει έτοιμος για το δεύτερο στάδιο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα, Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, στον Λευκό Οίκο...
07:36 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Κάρλο Ακούτις: Θα γίνει ο πρώτος άγιος της γενιάς των millennials – Η Καθολική Εκκλησία του αποδίδει 2 θαύματα

Ο Κάρλο Ακούτις, ο οποίος πέθανε το 2006 και έφτιαξε ιστότοπους για να διαδώσει το καθολικό μή...
07:30 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Ανάλυση: Πώς η διπλωματία του Τραμπ φέρνει τους αντιπάλους του πιο κοντά

Ορισμένες από τις τακτικές πίεσης του Προέδρου Τραμπ φαίνεται να έχουν γυρίσει μπούμερανγκ, στ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος