Κάρλο Ακούτις: Πώς μπορεί να γίνει κανείς άγιος, τι σημαίνει και πώς τα κατάφερε ο «influencer του Θεού»

Ο Κάρλο Ακούτις (Carlo Acutis), γεννημένος στο Λονδίνο, ανακηρύχθηκε Άγιος την Κυριακή από τον Πάπα Λέοντα, και έγινε ο πρώτος άγιος της χιλιετίας.

Ο Πάπας Λέων ανακήρυξε τον 15χρονο ως τον πρώτο άγιο της χιλιετίας της Καθολικής Εκκλησίας κατά τη διάρκεια μιας τελετής υπό τον ανοιχτό ουρανό στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου, στην οποία παρευρέθηκαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Το Βατικανό ανακοίνωσε ότι 36 καρδινάλιοι, 270 επίσκοποι και 212 ιερείς είχαν δηλώσει συμμετοχή για να τελέσουν τη λειτουργία.

Μια ώρα πριν από τη λειτουργία, η πλατεία του Αγίου Πέτρου ήταν ήδη γεμάτη από ευχόμενους.

«Έμαθα από διάφορους ανθρώπους τι έλεγαν οι καθηγητές του, οι δάσκαλοί του, για τη χαρά και το φως που έφερε γύρω του», είπε ο Λεοπόλδο Αντίμι, ένας 27χρονος που έφτασε νωρίς στην πλατεία για να εξασφαλίσει μια θέση. «Γι’ αυτό, για μένα προσωπικά, ως Ιταλό, ακόμα και στα κοινωνικά δίκτυα που χρησιμοποιούνται τόσο πολύ, είναι σημαντικό να τον έχουμε ως πρότυπο».

Αφού πέρασε όλες τις μεταθανάτιες δοκιμασίες που απαιτούνται για την αγιοσύνη, αρχικά είχε οριστεί να αγιοποιηθεί στις 27 Απριλίου, αλλά ο θάνατος του Πάπα Φραγκίσκου ανάγκασε το Βατικανό να αναβάλει την λειτουργία.

Ωστόσο, η υπόθεση αγιοποίησης του Κάρλο Ακούτις προχώρησε μετά την απόφαση της εκκλησίας ότι ήταν απαραίτητο να προσελκύσει νέους καθολικούς στην πίστη, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις υποσχέσεις και τους κινδύνους της ψηφιακής εποχής.

Ποιος ήταν ο Κάρλο Ακούτις

Ο Κάρλο Ακούτις, η ιταλική οικογένεια του οποίου μετακόμισε στο Μιλάνο λίγους μήνες μετά τη γέννησή του το 1991, αφιέρωσε τη σύντομη ζωή του στον καθολικισμό και πέθανε από λευχαιμία το 2006 σε ηλικία 15 ετών.

Ο αείμνηστος Πάπας προώθησε την υπόθεση του Κάρλο σε πολλά από τα στάδια που απαιτούνται για την αγιοποίηση, και ο διάδοχός του πραγματοποίησε την πολυαναμενόμενη τελετή αγιοποίησης στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου στη Βατικανό στις 7 Σεπτεμβρίου.

Τι σημαίνει να είσαι άγιος;

Όλοι οι Χριστιανοί καλούνται να γίνουν άγιοι, αλλά μόνο λίγοι εκλεκτοί κατά τη διάρκεια της ιστορίας έχουν αναγνωριστεί επίσημα ως τέτοιοι. Στον Καθολικισμό, άγιος ορίζεται ως άνθρωπος στον παράδεισο που έζησε μια ηρωική και ενάρετη ζωή, πρόσφερε τη ζωή του για τους άλλους ή μαρτύρησε για την πίστη του και είναι άξιος μίμησης.

Πώς μπορεί να γίνει κανείς άγιος και πώς το κατάφερε ο «influencer του Θεού»

Τι χρειάζεται όμως για να εγκριθεί η αγιοποίηση κάποιου ανθρώπου. Υπάρχουν τέσσερα βήματα στο μονοπάτι για να γίνει κανείς άγιος.

Στάδιο 1 – Υπηρέτης του Θεού

Ένας υποστηρικτής – ουσιαστικά ένας υποστηρικτής που υπερασπίζεται τον υποψήφιο – συγκεντρώνει μαρτυρίες και έγγραφα και παρουσιάζει την υπόθεση στην Συνέλευση του Βατικανού για τις Υποθέσεις των Αγίων. Αυτή η διαδικασία ξεκινά συνήθως τουλάχιστον πέντε χρόνια μετά τον θάνατο του εν λόγω ατόμου.

Ο Κάρλο ήταν αφοσιωμένος στην εκκλησία καθ’ όλη τη διάρκεια της σύντομης ζωής του, έλαβε την πρώτη κοινωνία σε ηλικία επτά ετών και παρακολουθούσε τακτικά την καθημερινή λειτουργία, προσευχόταν το ροζάριο και συμμετείχε στην ευχαριστιακή λατρεία.

Ωστόσο, ο Κάρλο είχε τη μεγαλύτερη επίδραση συνδυάζοντας την πίστη του με την τεχνολογία, και έγινε ανεπίσημα γνωστός ως ο «influencerτου Θεού», καθώς χρησιμοποιούσε τις δεξιότητές του στους υπολογιστές για να διαδώσει την καθολική πίστη. Άρχισε να εκδίδει ενημερωτικά δελτία για τις τοπικές εκκλησίες, φροντίζοντας τον ιστότοπο της ενορίας του και αργότερα μιας ακαδημίας με έδρα το Βατικανό.

Ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για κάτι που ονομάζεται «Ευχαριστιακά Θαύματα».

Πρόκειται για γεγονότα που θεωρούνται θαύματα και λαμβάνουν χώρα γύρω από την Ευχαριστία, που είναι η παραδοσιακή ονομασία που δίνει η χριστιανική εκκλησία στην αναπαράσταση του Μυστικού Δείπνου. Είναι η στιγμή που στους πιστούς δίνεται ένα μικρό κομμάτι ψωμιού και μια γουλιά κρασί, που ονομάζεται Ιερή Κοινωνία. Πιστεύουν ότι, μέσω της κατανάλωσης του ψωμιού και του κρασιού, ο Ιησούς Χριστός εισέρχεται σε όσους συμμετέχουν.

Ο Κάρλο άρχισε να καταγράφει θαύματα σε έναν ιστότοπο, ο οποίος τελικά έγινε viral και έκτοτε έχει μεταφραστεί σε πολλές από τις πιο διαδεδομένες γλώσσες του κόσμου.

Στάδιο 2 – Σεβάσμιος

Εάν κριθεί κάποιος άξιος, η υπόθεση προωθείται στον Πάπα, ο οποίος υπογράφει ένα διάταγμα που επιβεβαιώνει τις «ηρωικές αρετές» του υποψηφίου. Το άτομο ονομάζεται πλέον «σεβάσμιος».

Ο Κάρλο ονομάστηκε σεβάσμιος το 2018, αφού η εκκλησία αναγνώρισε την ενάρετη ζωή του, και η σορός του μεταφέρθηκε σε ένα ιερό στο Santuario della Spogliazione της Ασίζης, ένα σημαντικό μνημείο που συνδέεται με τη ζωή του Αγίου Φραγκίσκου.

Στάδιο 3 – Οσιοποίηση

Στην συνέχεια ακολουθεί η οσιοποίηση – δηλαδή η δήλωση του Πάπα ότι ένας νεκρός βρίσκεται σε κατάσταση ευδαιμονίας – όταν ένα θαύμα στο όνομα κάποιου αναγνωρίζεται και κηρύσσεται επίσημα θαύμα από τον Πάπα.

Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία διδάσκει ότι μόνο ο Θεός κάνει θαύματα, αλλά ότι οι άγιοι που πιστεύεται ότι βρίσκονται μαζί με τον Θεό στον ουρανό μεσιτεύουν για λογαριασμό των ανθρώπων που τους προσεύχονται.

Συνήθως, τα θαύματα είναι η ιατρικά ανεξήγητη θεραπεία ενός ατόμου. Ο Πάπας τείνει να τα αποδέχεται ως τέτοια όταν μάρτυρες «επιβεβαιώνουν» ότι κάποιος θεραπεύτηκε έπειτα από προσευχή και οι γιατροί/κληρικοί καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε ιατρική εξήγηση, ήταν άμεση και μόνιμη.

Εάν επαληθευτεί, ο υποψήφιος ανακηρύσσεται ευλογημένος και γίνεται «άγιος».

Το πρώτο υποτιθέμενο θαύμα του Κάρλο ήταν η θεραπεία ενός αγοριού που ονομαζόταν Ματθέους Βιάννα, ο οποίος γεννήθηκε το 2009 στη Βραζιλία με ένα σοβαρό εκ γενετής ελάττωμα που τον έκανε ανίκανο να κρατήσει τροφή στο στομάχι του. Ως μικρό αγόρι, αναγκάστηκε να ζει με βιταμίνες και πρωτεϊνικά ροφήματα, αλλά έκανα τακτικά εμετό μετά τα γεύματα και δεν μπορούσε να πάρει βάρος.

Ο Ματθέους, σύμφωνα με τον ιερέα του, άγγιξε ένα από τα λείψανα του Κάρλο στην εκκλησία και είπε «σταμάτα να κάνεις εμετό» – μια πράξη που λέγεται ότι τον θεράπευσε. Τον Φεβρουάριο του 2014, η οικογένειά του ζήτησε περαιτέρω εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι είχε θεραπευτεί πλήρως, είπε ο ιερέας.

Το 2019, το φερόμενο θαύμα αναγνωρίστηκε από το Βατικανό και επιβεβαιώθηκε από τον Πάπα Φραγκίσκο λίγους μήνες αργότερα, ανοίγοντας τον δρόμο για την αγιοποίηση του Κάρλο το 2020.

Στάδιο 4 – Αγιοσύνη

Για να επιτευχθεί η αγιοσύνη απαιτείται ένα δεύτερο θαύμα. Εάν επαληθευτεί, ο υποψήφιος μπορεί να ανακηρυχθεί άγιος και ακολουθεί επίσημη τελετή αγιοποίησης στο Βατικανό.

Το δεύτερο θαύμα στο όνομα του Κάρλο ήταν η θεραπεία ενός κοριτσιού από την Κόστα Ρίκα που σπούδαζε στην Ιταλία και είχε υποστεί σοβαρό τραύμα στο κεφάλι.

Η μητέρα της είπε ότι προσευχήθηκε στον τάφο του Κάρλο μετά το περιστατικό, επικαλούμενη το πνεύμα του, με αποτέλεσμα την πλήρη ανάρρωση της κόρης της.

Ο Πάπας Φραγκίσκος απέδωσε το δεύτερο θαύμα στον Κάρλο έπειτα από συνάντηση με τον επικεφαλής του τμήματος αγιοποίησης του Βατικανού, καρδινάλιο Μαρτσέλο Σεμεράρο, τον Μάιο του 2024.

Η αγιοσύνη είναι σπάνια – αλλά όχι τόσο όσο παλιά

Όπως αναφέρει το SKYnews, δεν είναι γνωστό ακριβώς πόσες αγιοποιήσεις έχουν γίνει στην ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας, αν και οι εκτιμήσεις κυμαίνονται γύρω στις 10.000.

Για εκατοντάδες χρόνια, οι αγιοί επιλέγονταν μέσω δημόσιας αναγνώρισης, μέχρι που ο Πάπας Ιωάννης XV πραγματοποίησε την πρώτη αγιοποίηση το 993, ανακηρύσσοντας άγιο τον επίσκοπο Ούλριχ του Άουγκσμπουργκ.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η αγιοποίηση έχει γίνει πιο συνηθισμένη, με τον αείμνηστο Πάπα Ιωάννη Παύλο Β’, ο οποίος ήταν Πάπας από το 1978 μέχρι τοn θάνατό του το 2005, να ανακηρύσσει 482 αγίους κατά τη διάρκεια της θητείας του – περισσότερους από όλους τους προκατόχους του.

Αυτό το ρεκόρ ξεπεράστηκε μόλις δύο μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Πάπα Φραγκίσκου, ο οποίος ανακήρυξε αγίους περισσότερους από 800 μάρτυρες του 15ου αιώνα, τους λεγόμενους «Μάρτυρες του Οτράντο», οι οποίοι αποκεφαλίστηκαν επειδή αρνήθηκαν να προσηλυτιστούν στο Ισλάμ.

Ο Πάπας Φραγκίσκος συνέχισε να ανακηρύσσει σε αγίους μια σειρά από άλλα υψηλού προφίλ πρόσωπα, μεταξύ των οποίων οι προκάτοχοί του Πάπας Ιωάννης Παύλος Β΄ και Ιωάννης XXIII, το ζευγάρι Λουί και Ζελί Μαρτέν, που έζησαν στη Γαλλία τον 19ο αιώνα, και η Μητέρα Τερέζα.

Η Κυριακή σηματοδότησε την πρώτη τελετή αγιοποίησης υπό την προεδρία του Πάπα Λέοντα, ο οποίος ανακήρυξε άγιο και τον Ιταλό καθολικό ακτιβιστή Πιερ Τζιόρτζιο Φρασάτι, o οποίος πέθανε το 1925 σε ηλικία 24 ετών.