Μητσοτάκης: «Έχουμε πολύ καλές σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ» – Η ατάκα του Πρωθυπουργού για Γκιλφόιλ και Καμμένο

«Οι σχέσεις μας είναι πολύ καλές με τον πρόεδρο Τραμπ» δήλωσε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου στην 89η ΔΕΘ, ενώ αναφέρθηκε και στην καθυστέρηση της άφιξης της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αθήνα.

Αναφορικά με τις σχέσεις Αθήνας – Ουάσινγκτον ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι «η Ελλάδα έχει διαχρονικά πολύ καλές σχέσεις και με τους Δημοκρατικούς και με τους Ρεπουμπλικάνους» και υπενθύμισε ότι πήγε και μίλησε στο Κογκρέσο με κοινή πρόσκληση που του απηύθυναν και τα δύο κόμματα.

«Θέλω να σας θυμίσω ότι έχω συνεργαστεί με τον πρόεδρο Τραμπ. Είμαι πια αρκετά παλιός και είμαι ένας από τους λίγους Ευρωπαίους ηγέτες, ο οποίος είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί μαζί του και είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία για το χρονικό διάστημα της επικάλυψης της δικής μου θητείας με την πρώτη θητεία της διακυβέρνησής του. Σας διαβεβαιώνω ότι σχέσεις μας είναι πολύ καλές.», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σχετικά με την ανάληψη των καθηκόντων από την νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, απάντησε: «Με προβληματίζει προφανώς και θα ήθελα η νέα πρόεδρος να έρθει νωρίτερα στην Αθήνα, αλλά αυτό δεν αφορά την Ελλάδα. Αφορά ένα συνολικό πρόβλημα ως προς τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επικυρώσεις των αποφάσεων του Αμερικανού προέδρου στη Γερουσία και στο Κογκρέσο»,

Και συμπλήρωσε: «Βέβαια, δεν έχω τόσο καλή σχέση όσο ο κ. Καμμένος. Δεν μπορώ με ένα τηλέφωνο να τα τακτοποιώ όλα. Αλλά είμαστε σε πολύ καλό δρόμο»