Μητσοτάκης: «Έχουμε πολύ καλές σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ» – Η ατάκα του Πρωθυπουργού για Γκιλφόιλ και Καμμένο

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Κυριάκος Μητσοτάκης ΔΕΘ

«Οι σχέσεις μας είναι πολύ καλές με τον πρόεδρο Τραμπ» δήλωσε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου στην 89η ΔΕΘ, ενώ αναφέρθηκε και στην καθυστέρηση της άφιξης της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αθήνα.

Αναφορικά με τις σχέσεις Αθήνας – Ουάσινγκτον ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι «η Ελλάδα έχει διαχρονικά πολύ καλές σχέσεις και με τους Δημοκρατικούς και με τους Ρεπουμπλικάνους» και υπενθύμισε ότι πήγε και μίλησε στο Κογκρέσο με κοινή πρόσκληση που του απηύθυναν και τα δύο κόμματα.

«Θέλω να σας θυμίσω ότι έχω συνεργαστεί με τον πρόεδρο Τραμπ. Είμαι πια αρκετά παλιός και είμαι ένας από τους λίγους Ευρωπαίους ηγέτες, ο οποίος είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί μαζί του και είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία για το χρονικό διάστημα της επικάλυψης της δικής μου θητείας με την πρώτη θητεία της διακυβέρνησής του. Σας διαβεβαιώνω ότι σχέσεις μας είναι πολύ καλές.», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σχετικά με την ανάληψη των καθηκόντων από την νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, απάντησε: «Με προβληματίζει προφανώς και θα ήθελα η νέα πρόεδρος να έρθει νωρίτερα στην Αθήνα, αλλά αυτό δεν αφορά την Ελλάδα. Αφορά ένα συνολικό πρόβλημα ως προς τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επικυρώσεις των αποφάσεων του Αμερικανού προέδρου στη Γερουσία και στο Κογκρέσο»,

Και συμπλήρωσε: «Βέβαια, δεν έχω τόσο καλή σχέση όσο ο κ. Καμμένος. Δεν μπορώ με ένα τηλέφωνο να τα τακτοποιώ όλα. Αλλά είμαστε σε πολύ καλό δρόμο»

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποιες προσωπικότητες έχουν μεγαλύτερη επιτυχία στο Tinder; Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη

Σπερμιδίνη: Ο φυσικός σύμμαχος για την υγεία των μαλλιών και του προσώπου – Πώς θα την καταναλώσετε;

ΔΕΘ: «Πυρά» από την αντιπολίτευση για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

ΔΕΘ: Οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης στην αγορά ακινήτων – Πώς θα φορολογούνται τα εισοδήματα από ενοίκια

Νέα Ζηλανδία: «Μεθυσμένη» ηλικιωμένη έπεσε με το αυτοκίνητό της στη θάλασσα – ΒΙΝΤΕΟ

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την αράχνη στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:21 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Ολική έκλειψη Σελήνης: Εντυπωσιακές εικόνες με το «ματωμένο» φεγγάρι – Πλήθος κόσμου στο Εθνικό Αστεροσκοπείο

Εντυπωσιακές εικόνες κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός από την ολική σεληνιακή έκλειψη και το «μα...
20:51 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Τροχαίο στην λεωφόρο Κηφισίας – Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος του ΟΑΚΑ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (7/9) στη λεωφόρο Κηφισίας, με αποτέλεσμα ...
20:23 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στην Αλίμου – Κατεχάκη προς Ηλιούπολη λόγω φωτιάς

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε δασική έκταση στην περιοχή του Καρέα με αποτέλεσμ...
19:11 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Βυθίστηκε σκάφος στον κόλπο του Αγίου Όρους – Διασώθηκαν οι τέσσερις επιβαίνοντες

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων αλλοδαπών στον κόλπο του Αγίου Όρους, έπειτα α...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος