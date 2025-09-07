Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων: Βαρύ το κατηγορητήριο για τους 22 συλληφθέντες

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

ΕΛΑΣ Λαθρεμπόριο

Ενώπιον της ανακρίτριας βρέθηκαν σήμερα οι 22 συλληφθέντες για συμμετοχή στο κύκλωμα λαθρεμπορίας και νόθευσης καυσίμων. Οι συλληφθέντες είναι αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες, όπως εγκληματική οργάνωση, λαθρεμπόριο, πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων, ωστόσο οι ίδιοι τις αρνούνται.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το κύκλωμα λειτουργούσε τουλάχιστον από τις αρχές του 2025 με ιεραρχική δομή και δύο βασικές υποομάδες. Τα μέλη της πρώτης υποομάδας εισήγαγαν μεγάλες ποσότητες χημικών διαλυτών από τη Βουλγαρία, που χρησιμοποιούσαν για τη νόθευση καυσίμων, ενώ τα μέλη της δεύτερης εξειδικεύονταν σε εικονικές εξαγωγές καυσίμων προς την Αλβανία με παραποιημένα τελωνειακά έγγραφα.

«Δεν έχω καμία σχέση με την εγκληματική οργάνωση. Οι εταιρείες μου είναι απολύτως νόμιμες και διαθέτω όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα ότι εισήγαγα νόμιμα χρωματικούς διαλύτες στη χώρα. Έχω υποστεί επανειλημμένους ελέγχους στα Τελωνεία εισόδου και εξόδου από την Ελλάδα και ουδέποτε βρέθηκε κάτι μεμπτό στα προϊόντα που διακινούσα», δήλωσε ο 66χρονος φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

«Οι εντολείς μου αρνούνται αμφότεροι όχι μόνο τις καταγγελίες αλλά και την παραμικρή γνώση για αυτές που τους αποδίδονται […] Ευελπιστώ ότι με τον ίδιο τρόπο θα τους αντιμετωπίσει η εισαγγελική και ανακριτική αρχή και θα αφεθούν ελεύθεροι στη συνέχεια της ημέρας», αναφέρει ο Βασίλης Σπύρου, συνήγορος του κατηγορούμενου Βούλγαρου οδηγού.

Ο 39χρονος φερόμενος ως εγκέφαλος του κυκλώματος προσερχόμενος στην ανακρίτρια τήρησε το δικαίωμα της σιωπής. Δεν θέλησε να πει τίποτα για το βαρύτατο κατηγορητήριο που του αποδίδεται. Είναι γνωστός από παλιά στις αρχές για σωρεία αδικημάτων, ενώ έχει ξανά συλληφθεί για λαθρεμπορία και φοροδιαφυγή.

Αποκαλυπτικοί διάλογοι

Αποκαλυπτικός είναι ο διάλογος μεταξύ του αρχηγικού μέλους και τρίτου ατόμου. Δίνουν ραντεβού στην εγκατάσταση, όπως ακούγεται να λένε, τον χώρο δηλαδή που αποθήκευαν στην Αττική τα λαθραία καύσιμα πριν διανεμηθούν στα πρατήρια.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ 1

  • Α΄ Ομιλητής: Καλημέρα κολλητέ μου, με παίρνει ο Θωμάς ε, έρχομαι να σε πάρω
  • Β΄ Ομιλητής: Τι σου είπε;
  • Α΄ Ομιλητής: Πάμε μαγαζί εκεί που ήταν ο Ταρζάν, να πάρουμε κάτι μάνικες και πάμε λέει εγκατάσταση κατευθείαν, έρχομαι να σε πάρω, ντύσου, μπήκα αμάξι εγώ».

Σε άλλο διάλογο φαίνεται πώς αντιδρούσαν τα μέλη του κυκλώματος όταν αντιλήφθηκαν ότι είναι σε εξέλιξη έρευνα της ΕΛ.ΑΣ.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ 2

  • Α’ Ομιλητής: Ε είχαμε πέσιμο απ’ τους μπάτσους, είχαμε πέσιμο απ’ τους μπάτσους
  • Β΄ Ομιλητής: Τι έγινε όλα καλά; Το ‘φερες το αυτοκίνητό σου;
  • Α΄ Ομιλητής: Ναι την γλύτωσε όμως
  • Β΄ Ομιλητής: Την γλύτωσε; Τα κρατήσατε;
  • Α΄ Ομιλητής: Έχασε ο Θωμάς τα αυτοκίνητα ρε Σερέτη, δεν μπορώ να στα πω απ’ το τηλέφωνο εντάξει έλα.

Τα κέρδη της οργάνωσης υπολογίζονται σε πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Υπολογίζεται ότι πάνω από 30.000 αυτοκίνητα εφοδιάστηκαν με τα λαθραία, νοθευμένα, καύσιμα.

