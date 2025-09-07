Φούρνος: Απαλλαγείτε από το επίμονο λίπος στο τζάμι της πόρτας με ένα προϊόν – Είναι πιο αποτελεσματικό από το ξύδι

Εάν ψάχνετε για έναν φυσικό τρόπο να εξαφανίσετε τους λεκέδες και το επίμονο λίπος από το τζάμι του φούρνου σας, υπάρχει μια απλή και αποτελεσματική λύση. Είναι μια μέθοδος καθαρισμού πολύ πιο εύκολη από τη χρήση ξυδιού και μαγειρικής σόδας.

Το απλό κόλπο για να απαλλαγείτε από το επίμονο λίπος στο τζάμι του φούρνου

Στον κόσμο των φυσικών καθαριστικών, το λευκό ξύδι και η μαγειρική σόδα θεωρούνται «θαυματουργά» προϊόντα. Ωστόσο, η λάτρης του καθαρισμού, Corinne, από το blog “Slay At Home Mother”, διαπίστωσε ότι δεν ήταν αρκετά ισχυρά για τον καθαρισμό του φούρνου της. Αφού δοκίμασε αυτά τα υλικά και «κάθε καθαριστικό φούρνου που κυκλοφορεί», δεν έμεινε ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα. Τότε, δοκίμασε κάτι που αποδείχθηκε πιο αποτελεσματικό κατά της βρωμιάς στην πόρτα του φούρνου.

Η Corinne αποφάσισε να δοκιμάσει ένα από τα αγαπημένα της εργαλεία: το μαγικό λευκό σφουγγαράκι από αφρό μελαμίνης (magic eraser). Αποκάλυψε ότι το χρησιμοποιεί για να καθαρίσει σοβατεπί, ντουλάπια, ακόμα και λεκέδες από μαρκαδόρο. «Χρησιμοποίησα το μυστικό μου όπλο για να τρίψω το τζάμι του φούρνου και δεν μπορούσα να πιστέψω πόση βρωμιά και καφέ νερό έβγαζε το σφουγγάρι», εξήγησε η ίδια.

Τα συγκεκριμένα σφουγγάρια είναι κατασκευασμένα από αφρό μελαμίνης, ο οποίος λειτουργεί σαν ένα πολύ λεπτό γυαλόχαρτο. Αυτή η ιδιότητα τα βοηθά να απομακρύνουν ακόμα και τους πιο δύσκολους λεκέδες από το τζάμι του φούρνου.

Πώς να το χρησιμοποιήσετε το σφουγγαράκι από αφρό μελαμίνης