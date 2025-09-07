Μαρία Κωνσταντάκη: «Προσπαθώ κάθε φορά να μη μοιάζουν οι ηρωίδες μεταξύ τους, ακόμη και στην έκφραση»

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Μαρία Κωνσταντάκη

H Μαρία Κωνσταντάκη παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Τηλεθεατής» και μίλησε για τη νέα σειρά «Καλά θα πάει κι αυτό» στην ΕΡΤ, και για την ηρωίδα της.

Καλά θα πάει κι αυτό;

Παρόλο που πρόκειται για μια έκφραση με διττή σημασία, δηλαδή έχει κι ένα «κλείσιμο ματιού», ότι μπορεί τα πράγματα να μην πάνε όπως θέλουμε, νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πάει πολύ καλά κι αυτό.

Θα μας πείτε λίγα λόγια για την ηρωίδα που υποδύεστε;

Δεν θέλω να πω πολλά για τον ρόλο μου, γιατί νομίζω ότι θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη. Είναι μια γυναίκα, η οποία πραγματικά συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Πρόκειται για έναν πολύ ωραίο ρόλο, πολύ διαφορετικό από αυτά που έχω κάνει μέχρι τώρα κι αυτό για μένα ήταν πολύ μεγάλη πρόκληση.

Αυτό είναι κάτι που επιδιώκετε;

Ο ίδιος άνθρωπος είμαι που υποδύομαι τους ρόλους, αλλά προσπαθώ κάθε φορά να μη μοιάζουν οι ηρωίδες μεταξύ τους, ακόμη και στην έκφραση. Ο συγκεκριμένος ρόλος με βοηθάει πολύ, γιατί δεν έχει κανένα κοινό με τους προηγούμενους που έχω ενσαρκώσει.

