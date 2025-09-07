Τραμπ: Δηλώνει έτοιμος για το δεύτερο στάδιο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα, Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, στον Λευκό Οίκο ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει στο δεύτερο στάδιο των κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι είναι έτοιμος να επιβάλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία, λίγες ώρες μετά την μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία από από την αρχή της εισβολής το 2022.

Όταν ρωτήθηκε στον Λευκό Οίκο από έναν δημοσιογράφο αν είναι έτοιμος να προχωρήσει στην επόμενη φάση των κυρώσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Ναι, είμαι».

Ο Τραμπ έχει απειλήσει κατ’ επανάληψη τη Μόσχα με επιπρόσθετες κυρώσεις, τις οποίες όμως ανέβαλε για να δώσει χρόνο στη διπλωματία. Εμφανίζεται ωστόσο δυσαρεστημένος από την αδυναμία του να βάλει τέλος στον πόλεμο, αφού αρχικά προέβλεπε ότι θα τον σταματούσε πολύ γρήγορα, αφού αναλάμβανε τα καθήκοντά του, τον περασμένο Ιανουάριο.

Νωρίτερα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, σε σχόλιό του στο NBC News, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέτουν για άλλη μια φορά τη συμμετοχή της Ευρώπης ως προϋπόθεση για την επιβολή δευτερογενών κυρώσεων κατά της Ρωσίας.