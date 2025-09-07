Σουηδία: Πρωτοφανείς πλημμύρες από σφοδρή βροχόπτωση στα βορειοανατολικά της χώρας – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

διεθνή

Σουηδία πλημμύρες

Πολλοί δρόμοι πλημμύρισαν και τρένα μπλοκαρίστηκαν στη βορειοανατολική Σουηδία, λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία μεταφορών.

Η κυκλοφορία «σε δρόμους και σιδηροδρομικές γραμμές επηρεάζεται από τις ισχυρές βροχές στο Βαστέρνορλαντ» ανέφερε στην ανακοίνωσή της, προτρέποντας τους οδηγούς να αποφεύγουν τις μετακινήσεις σε τέσσερις κοινότητες, τις Κράμφορς, Σόλεφτα, Ερνσκέλντσβικ και Χάρνοσαντ. Μεταξύ αυτών των δύο τελευταίων κοινοτήτων έχουν διακοπεί και τα δρομολόγια των τρένων από το πρωί.

Οι υπηρεσίες διάσωσης στην ιστοσελίδα τους ανέφεραν διάφορα συμβάντα στα οποία κλήθηκαν να επέμβουν, μεταξύ των οποίων και ο εκτροχιασμός μιας εμπορικής αμαξοστοιχίας. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

«Ήταν σαν να διαλύονταν οι δρόμοι και να μετατρέπονται σε ρουφήχτρες», είπε στο δημόσιο ραδιόφωνο SR ένα στέλεχος της υπηρεσίας, ο Λέιφ Βίκστρεμ.

«Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα» είπε από την πλευρά του ένας κάτοικος της περιοχής, ο Οβε Λίντμπεργκ. «Η στάθμη της λίμνης ανέβηκε κατά μισό μέτρο από χθες το βράδυ».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποιες προσωπικότητες έχουν μεγαλύτερη επιτυχία στο Tinder; Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη

Σπερμιδίνη: Ο φυσικός σύμμαχος για την υγεία των μαλλιών και του προσώπου – Πώς θα την καταναλώσετε;

ΟΠΕK+: Συμφωνία για την αύξηση της ημερήσιας παραγωγής πετρελαίου κατά 137.000 βαρέλια

Παπαθανάσης για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη: «Μέτρα που στηρίζουν και αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα»

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την αράχνη στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα

8- 14 Σεπτεμβρίου: Η πιο τυχερή μέρα της εβδομάδας για κάθε ζώδιο – Το μέλλον σας καλεί
περισσότερα
19:38 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Τραμπ: Δηλώνει έτοιμος για το δεύτερο στάδιο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα, Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, στον Λευκό Οίκο...
07:36 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Κάρλο Ακούτις: Θα γίνει ο πρώτος άγιος της γενιάς των millennials – Η Καθολική Εκκλησία του αποδίδει 2 θαύματα

Ο Κάρλο Ακούτις, ο οποίος πέθανε το 2006 και έφτιαξε ιστότοπους για να διαδώσει το καθολικό μή...
07:30 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Ανάλυση: Πώς η διπλωματία του Τραμπ φέρνει τους αντιπάλους του πιο κοντά

Ορισμένες από τις τακτικές πίεσης του Προέδρου Τραμπ φαίνεται να έχουν γυρίσει μπούμερανγκ, στ...
05:18 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Τουρκία: Αρκούδα έφαγε υπερβολική ποσότητα φρούτων και κατέληξε στο… νοσοκομείο – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό στην Τουρκία τράβηξε τα βλέμματα και έγινε viral. Μια αρκούδα, βάρο...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος