ΔΕΘ: Διαμαρτυρία από δημοσιογράφο του «Ριζοσπάστη» που δεν της δόθηκε ερώτηση – ΚΚΕ: «Λίγη ντροπή δεν βλάπτει»

Έντονη διαμαρτυρία στο κλείσιμο της συνέντευξης Τύπου του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ από την δημοσιογράφο της εφημερίδας «Ριζοσπάστης», η οποία δεν πήρε τον λόγο για να κάνει ερώτηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τρίτη χρονιά.

«Για τρίτη χρονιά ο Ριζοσπάστης αποκλείεται. Διαμαρτυρόμαστε εντόνως» είπε η δημοσιογράφος την ώρα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης ευχαριστούσε τους δημοσιογράφους κατά το κλείσιμο της συνέντευξης Τύπου του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

«Ναι στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώθηκε η συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ. Να πω ότι δεχθήκαμε 44 ερωτήσεις πέντε περισσότερες από πέρσι…» είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Τότε η δημοσιογράφος τον διακόπτει ξανά: «Είναι μια πρακτική κύριε Μαρινάκη που….». Τότε παρενέβη και πάλι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και είπε: «Σας παρακαλώ δεν έχετε τον λόγο. Όπως καταλαβαίνετε ο χρόνος είναι περιορισμένος. Αρχικά ο προγραμματισμός ήταν για δύο ώρες. Πήγαμε 2,5, φτάσαμε 3 ώρες παρά τέταρτο. Προσπαθούμε να δίνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον λόγο. Είμαστε στην διάθεση σας. Κάνουμε δύο φορές την εβδομάδα ενημέρωση των πολιτικών συντακτών».

ΚΚΕ: Ο κ. Μητσοτάκης προσπάθησε να υπηρετήσει το κυβερνητικό αφήγημα, αποκλείοντας Μέσα που δεν του είναι αρεστά

Αμέσως μετά το ΚΚΕ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία απάντησε στα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξη Τύπου. «Ο κ. Μητσοτάκης, με τις γνωστές προτιμήσεις στις ερωτήσεις και αποκλείοντας Μέσα που δεν του είναι αρεστά, όπως ο “Ριζοσπάστης”, προσπάθησε να υπηρετήσει το κυβερνητικό αφήγημα, καλώντας τον λαό να κάνει ξανά υπομονή μέχρι το τέλος της τετραετίας. Όμως, ο λαός το “ταμείο” το κάνει καθημερινά κι αυτό είναι πάντα μείον για τις ανάγκες του, ενώ αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει να περιμένει τίποτα ουσιαστικό ούτε από τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ, που αναμάσησε και σήμερα ο πρωθυπουργός, ούτε από τα κάλπικα διλήμματα που θέτει επιλέγοντας βολικούς αντιπάλους», ανέφερε το ΚΚΕ.

Και συνέχισε: «Αν ο κ. Μητσοτάκης αναρωτιέται όντως “γιατί είναι αντεργατικό μέτρο” η δουλειά για 13 ώρες τη μέρα, του συνιστούμε να επιστρέψει στον Μεσαίωνα ή στον 19ο αιώνα, αφού εκεί ταιριάζουν περισσότερο οι πολιτικές της ΕΕ και τα αντεργατικά του εκτρώματα. Το 13ωρο είναι επιλογή για τους μεγαλοεργοδότες καπιταλιστές, για τους εργαζόμενους θα είναι καταναγκασμός».

«Όσον αφορά την Παλαιστίνη, η κυβέρνηση Μητσοτάκη μάλλον σκοπεύει να αναγνωρίσει το ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος, όταν το κράτος-δολοφόνος του Ισραήλ, με τη δική της ολόπλευρη στήριξη, θα έχει ολοκληρώσει τον εκτοπισμό όσων έχουν επιζήσει των επιθέσεων και του λιμού στη Γάζα», τόνισε το ΚΚΕ.

«ΥΓ: Αντί ο θρασύτατος κ. Μητσοτάκης να μιλάει για “ασφάλεια του καναπέ”, αναφερόμενος στη δίκαιη κριτική του Δημάρχου Πάτρας, ας απολογηθεί για το γεγονός ότι η κυβέρνησή του και ο κρατικός μηχανισμός ήταν άφαντοι, την ώρα που ο Δήμαρχος, με όλες τις δυνάμεις του Δήμου και μαζί με δεκάδες ομάδες εθελοντών, έδινε τη μάχη, μέσα στις φλόγες, για να αποφευχθούν τα χειρότερα και να σωθούν ζωές και περιουσίες από την ανεπάρκεια της δικής του πολιτικής, ενώ και σήμερα συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη για να μπορέσει να σταθεί ο λαός της Πάτρας όρθιος. Λίγη ντροπή δεν βλάπτει», κατέληξε το ΚΚΕ στην ανακοίνωσή του.