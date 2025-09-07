ΔΕΘ 2025 – Μητσοτάκης: Θα εξαντλήσουμε την τετραετία – Οι εκλογές θα γίνουν το 2027

«Θα εξαντλήσουμε την τετραετία. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027» είπε κατηγορηματικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου της 89ης ΔΕΘ, τονίζοντας ότι και στο παρελθόν έχει αποδείξει αυτό που είπε.

Ανέφερε ότι τον ενδιαφέρει να υλοποιήσει την ατζέντα των δεσμεύσεων που ανέλαβε το 2023 και επεσήμανε ότι το τι θα γίνει το 2027 θα το αποφασίσουν τότε οι πολίτες με βάση τα δεδομένα του 2027.

Σε ερώτηση για τις δημοσκοπήσεις και πού θα αναζητήσει συμμαχίες, απάντησε ως εξής: «Η ΝΔ παρά τη φθορά παραμένει η κυρίαρχη δύναμη. Δεν νομίζω αυτό να συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Οι κοινωνικές συμμαχίες που αναζητούμε δεν είναι διαφορετικές από το 2019 και 2023. Υπάρχει σιωπηρή συμμαχία πολιτών. Να τους πείσουμε ότι αξίζουμε και πάλι την εμπιστοσύνη τους. Δεν με προβληματίζει αυτή τη στιγμή η εκλογική αναμέτρηση του 2027. Πιστεύω στην πολιτική που εφαρμόζουμε. Πιστεύω ότι οι πολίτες διαπιστώνουν ότι η χώρα προοδεύει, επιμένω ότι οι καλύτερες ημέρες είναι μπροστά. Ταμείο θα κάνουμε το 2027. Για οποιαδήποτε υπόθεση ενώπιων της δικαιοσύνης, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη ότι θα κάνει τη δουλειά της και αν εντοπιστούν ένοχοι θα τιμωρηθούν».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στην αίσθηση του κόσμου ότι υπάρχει διαφθορά και πώς θα αποφύγει πιθανή πτώση της κυβέρνησης, τον στόχο τρίτης τετραετίας και την επιστροφή του Γρηγόρη Δημητριάδη σημείωσε: «Για το τελευταίο δεν τίθεται κανένα τέτοιο ζήτημα. Για τα υπόλοιπα, ο Ανδρέας Παπανδρέου εξάντλησε τη δεύτερη τετραετία του και άλλαξε τον εκλογικό νόμο. Δεν βλέπω καμία ομοιότητα με την κατάσταση που βρίσκεται η ΝΔ. Έχουμε σταθερή κοινοβουλευτική πλειοψηφία και θα εξαντλήσουμε την τετραετία. Δεν αφορά αυτή η συζήτηση την κοινωνία. Είμαι εκλεγμένος πρωθυπουργός για 4 χρόνια. Είμαστε σεμνοί και ταπεινοί απέναντι στην κρίση του ελληνικού λαού. Δεν με πήραν τα χρόνια και ότι θα ήθελα να διεκδικήσω 3η τετραετία δεν σημαίνει ότι σκέφτομαι μόνο πώς θα κερδίσω τις εκλογές του 2027. Αν έχουμε κάνει όσα είπαμε, θα έχουμε καλές ελπίδες να κερδίσουμε εκλογές. Δεν έχω ψύχωση να κερδίσω 3η τετραετία».

Για τα σενάρια περί διαδοχής του

Σχετικά με τα σενάρια για το αν μπορεί να οδηγηθούμε στις επόμενες εκλογές αφού θα έχει δρομολογήσει διαδικασίες διαδοχής του, ο πρωθυπουργός απάντησε: «Θα αστειεύεστε φαντάζομαι». Εξήγησε ότι δεν ξέρει ποιοι διακινούν αυτά τα σενάρια αλλά αυτό δεν είναι και το θέμα συζήτησης έξω στην κοινωνία. Είπε ότι καταλαβαίνει γιατί κάποια συμφέροντα για δικούς τους λόγους θέλουν να προκαλούν ενδεχομένως υπόνοιες εσωτερικής αναταραχής

«Αν πιστεύετε ότι ένας εκλεγμένος πρωθυπουργός με ισχυρή λαϊκή νομιμοποίηση, του οποίου το κόμμα εξακολουθεί να προηγείται στις δημοσκοπήσεις με κάποια φθορά το αναγνωρίζω αλλά με παραπάνω από δέκα μονάδες από το δεύτερο, θα ξεκινούσε μια τέτοια διαδικασία… Ας είμαστε λίγο σοβαροί κι ας εστιάσουμε στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, αφήνοντας αυτούς που διακινούν αυτά τα σενάρια στη δικιά τους μοναξιά και στη θλίψη που δυστυχώς, θα προκαλέσει η μη επιβεβαίωσή τους», σημείωσε χαρακτηριστικά.