Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων: Απειλές για τη ζωή τους δέχονταν όσοι μιλούσαν – Οι νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι και το μήνυμα Πιτσιλή ότι «αυτό το πάρτι τελειώνει»

Νέα στοιχεία για τον τρόπο που δρούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, που δραστηριοποιούνταν στο λαθρεμπόριο και τη νοθεία καυσίμων, τη χρήση παράνομων λογισμικών για εξαπάτηση των καταναλωτών με ελλειμματικές παραδόσεις και τη νομιμοποίηση εσόδων, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε μέσα από δύο διακριτές υποομάδες: η πρώτη ασχολούνταν με τη συστηματική εισαγωγή χημικών διαλυτών από το εξωτερικό και την ανάμειξή τους με καύσιμα, ενώ η δεύτερη μεθόδευε εικονικές εξαγωγές βενζίνης, αποφεύγοντας την καταβολή φόρων και δασμών. Τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν και παράνομα λογισμικά σε αντλίες καυσίμων και συστήματα εισροών-εκροών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, προκαλώντας ελλειμματικές παραδόσεις στους καταναλωτές και κατ’ επέκταση οικονομική ζημία στο Δημόσιο.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν απλώσει τα πλοκάμια τους σε Αττική, Τρίκαλα, Βόλο, Θεσσαλονίκη, Λακωνία, Ρουμανία Πολωνία, Βουλγαρία και Αλβανία αποκομίζοντας περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ, μέσα σε 8 μήνες.

Επιτέθηκαν δύο φορές σε ιδιοκτήτης πρατηρίου

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, απόπειρες δολοφονίας και απειλές κατά της ζωής τους δέχονται όσοι τολμούν και μιλούν για το λαθρεμπόριο καυσίμων. Ένας από τους ανθρώπους που κυνηγήθηκε σκληρά από τη «μαφία των καυσίμων», αφού τα τελευταία χρόνια του επιτέθηκαν 2 φορές με χειροβομβίδα και καλάσνικοφ, μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό.

«Δεχόμαστε και δέχομαι ακόμα απειλές. Η νοθεία στην βενζίνη αποφέρει κέρδος, πάνω από 1 ευρώ το λίτρο. Είναι μαύρο χρήμα, κάποιος “ξεπλένεται”» ανέφερε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, Θέμης Κιούρτζης.

Πιτσιλής: «Αυτό το πάρτι με το λαθρεμπόριο τελειώνει»

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, για την επονομαζόμενη «μαφία στα καύσιμα», τόνισε ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλο το φάσμα της αγοράς και τα όσα αποκαλύφθηκαν πρόσφατα, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, της συνεργασίας της ΑΑΔΕ με την ΕΛΑΣ και της αποφασιστικότητας που υπάρχει για την πάταξη της παραβατικότητας στην αγορά των καυσίμων.

Όπως πρόσθεσε ο κ. Πιτσιλής, η έρευνα για το τελευταίο κύκλωμα που αποκαλύφθηκε, είναι σε εξέλιξη και ήδη έχουν σφραγιστεί 3 αποθήκες και 9 πρατήρια. Ανέφερε, επίσης, ότι «σίγουρα θα υπάρχει και συνέχεια.

«Έχει ενδιαφέρον ο τρόπος που λειτουργούσε το κύκλωμα. Εντοπίσαμε κρυμμένους υπολογιστές, ακόμη και σε ταβάνια, για να παρεμβαίνουν στο σύστημα εισροών – εκροών και στα δεδομένα που έστελναν στην ΑΑΔΕ. Μέσα από τα εργαλεία που έχουμε εμείς τα εντοπίσαμε όλα αυτά», ανέφερε ο κ. Πιτσιλής.

«Αυτό το πάρτι με το λαθρεμπόριο τελειώνει» κατέληξε ο κ. Πιτσιλής.

Στο «φως» νέες συνομιλίες

Το enikos.gr φέρνει στο «φως», νέες συνομιλίες που καταγράφηκαν την ημέρα που το Τμήμα Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων και Τμήμα Εγκληματών κατά Ιδιοκτησίας διενήργησε έρευνες σε χώρο στάθμευσης πρατηρίου για εντοπισμό κλεμμένων οχημάτων.

1η συνομιλία

Α΄ Ομιλητής: Κύρα Ε… μου, πάρε λίγο στο VIBER σε παρακαλώ, κάτσε άστο άστο έρχομαι εγώ εκεί, μην αγχώνεσαι έρχομαι εγώ

Β΄ Ομιλητής Ρε φίλε

Α΄ Ομιλητής Έχει έρθει κανείς;

Β΄ Ομιλητής Της είπα της αλληνής να μαζέψει ότι πρέπει και τα ‘βαλε στο αυτοκίνητο κι έφυγε

Α΄ Ομιλητής Τι;

Β΄ Ομιλητής: Η γ@@@η

Α΄ Ομιλητής: Τι έκανε;.

Α΄ Ομιλητής: Έχει κάτι πινακίδες κάτω στο γκαράζ, πες μου ψύχραιμα, ηρέμησε, τι έχει γίνει;

Β΄ Ομιλητής: Είπα στην άλλη να με βοηθήσει να μαζέψουμε τα χαρτιά να καθαρίσουμε

Α΄ Ομιλητής: Ναι

Β΄ Ομιλητής: Πήρε τα δικά της, βγήκε στο αυτοκίνητο, το καβάλησε κι έφυγε

Α΄ Ομιλητής: Γιατί; Σε παράτησε;

Β΄ Ομιλητής: Ναι

Α΄ Ομιλητής: Διωχ’ τη την παλιοπ@@@α

Β΄ Ομιλητής: Η π@@@, η κ@@@

Α΄ Ομιλητής: Διώχτη, άκουσέ με προσεχτικά, μείνε ψύχραιμη και άνοιξέ μου το γκαράζ κάτω, έρχομαι να πάρω αμάξια να φύγω, άνοιξέ μου μόνο το γκαράζ, ψύχραιμη μην αγχώνεσαι, δεν έρχονται γι’ αυτό, για άλλα έρχονται

Β΄ Ομιλητής: Έλα γεια

Α΄ Ομιλητής: Ηρέμησε εσύ ηρέμησε, κάνε ότι είναι να κάνεις ήρεμη, έλα

Β΄ Ομιλητής: Γεια.

2η συνομιλία

Α΄ Ομιλητής: Έλα Κυριάκο

Β΄ Ομιλητής: Δώρα μου, σου είπε η κυρά Ελένη να την βοηθήσεις και την παράτησες κι έφυγες;

Α΄ Ομιλητής: Παιδί μου τι να βοηθήσω, σήκω και φύγε, μάζεψέ τα όλα φύγε τώρα μου λέει

Β΄ Ομιλητής: Για κλείσε

Α΄ Ομιλητής: Και κλείσε τη.

3η συνομιλία

Α΄ Ομιλητής: Έλα

Β΄ Ομιλητής: Μόνη είσαι;

Α΄ Ομιλητής: Ναι

Β΄ Ομιλητής: Σου ‘ρχονται να ξέρεις (ακατάληπτο περιεχόμενο)

Α΄ Ομιλητής: Ναι και που μου ‘ρχονται μου ‘πε ο άλλος να μην ανοίξω

Β΄ Ομιλητής: Ε;

Α΄ Ομιλητής: Μου ‘πανε να μην ανοίξω

Β΄ Ομιλητής: Εντάξει

Α΄ Ομιλητής: Τις ίδιες μα@@@ς πάλι

Β΄ Ομιλητής: Να μη πας διακοπές εσύ, ακούς; Μην αγχώνεσαι, σου ‘πε ο Θωμάς να μην ανοίξεις;

Α΄ Ομιλητής: Ο Μάνος

Β΄Ομιλητής: Ας το μην ανοίξεις κάτσε εκεί τι σε πειράζει

Α΄ Ομιλητής: Τι να κάτσω; Και αν φέρουν εισαγγελέα πάλι και με πετύχουνε μέσα; Ποιος θα πάει μέσα; Εσύ;

Β΄ Ομιλητής: Τώρα προσπάθησε, σωσ’ το να δούμε, άντε έλα πρόσεχε θα σε φτιάξουμε άντε, άνετη φιλιά ότι είναι πάρε με γεια

Α΄ Ομιλητής: Έλα γεια

4η συνομιλία

Α΄ Ομιλητής: Γεια σου μαστοράρα μου

Β΄ Ομιλητής: Έλα τι κάνεις;

Α΄ Ομιλητής: Καλά, έτοιμο το AUDI;

Β΄ Ομιλητής: Το AUDI τελειώνει σε κάνα μισάωρο βάζουμε τα συνεμπλόκ

Α΄ Ομιλητής: Ακούς; Κάτσε να σου πω κάτι, στο λέω μεταξύ μας μη πεις ούτε τίποτα στο Θωμά

Β΄ Ομιλητής: Ναι

Α΄ Ομιλητής: Έχουμε κάποια μπλεξίματα τώρα εμείς πάνω, εγώ α απλά σου λέω άμα τον ψάξεις , κατάλαβες δεν θα τον βρεις γιατί

Β΄ Ομιλητής: Ναι ναι δεν θα τον ψάξω ναι

Α΄ Ομιλητής: Τα ‘χούμε εμείς τα κινητά παράδειγμα σου λέω εντάξει

Β΄ Ομιλητής: Α ΟΚ

Α΄ Ομιλητής: Για πες , να ξέρεις έχουμε κάποια θέματα πάνω γ@@@ε τα, μακάρι να ‘ναι όλα καλά, για πες, εγώ είμαι κρυμμένος σκέψου μακριά

Β΄ Ομιλητής: Κατάλαβα

Α΄ Ομιλητής: Κάτω Δημοκρατίας είμαι εγώ ε ε πες μου

Β΄ Ομιλητής: Ε τίποτα αυτό για τη τρόμπα ήθελα να ενημερώσω το Θωμά μωρέ για το Q5, οπότε το φτιάχνω, ο άλλος που είναι ο τέτοιος;

Α΄ Ομιλητής: Μαζί όλοι τώρα αυτοί είναι εγώ δε μπορώ να πάω γ@@@ τα

Β΄ Ομιλητής: Μαζί, από πότε έγινε αυτό; Από χθες;

Α΄ Ομιλητής: Όχι σήμερα το πρωί, έχουμε κάποια μπερδέματα απ’ το πρωί

Β΄ Ομιλητής: Κατάλαβα, εντάξει

Α΄ Ομιλητής: Εντάξει ρε αδερφέ

Β΄ Ομιλητής: Εντάξει ρε

Α΄ Ομιλητής: Λοιπόν, έλα, ότι είναι πάρε με ότι, μη φοβάσαι όλα καλά έλα ευχαριστώ έλα γεια γεια

Β΄ Ομιλητής: Εντάξει εντάξει έλα γεια γεια γεια.

5η συνομιλία

Α΄ Ομιλητής: Έλα Δημητράκη μου

Β΄ Ομιλητής: Τι κάνεις αγόρι μου;

Α΄ Ομιλητής: Καλά; Μου ‘πε ο Θω-

Β΄ Ομιλητής: Λοιπόν

Α΄ Ομιλητής: Με πήρε ο Θωμάς τηλέφωνο και μου ‘πε ότι εντάξει, τακτοποιήθεις

Β΄ Ομιλητής: Ναι τακτοποιήθηκε αυτό, να σου πω κάτι

Α΄ Ομιλητής: Ναι

Β΄ Ομιλητής: Έχει πρόβλημα μεγάλο τώρα, του την έχουνε πέσει

Α΄ Ομιλητής: Που ρε;

Β΄ Ομιλητής: Του την έχουνε πέσει, δεν ξέρω αυτός το ‘πε, εντωμεταξύ εγώ είμαι εκτός Αθηνών

Α΄ Ομιλητής: Κοίταξε, περιμένουν να δούμε τι θα γίνει και μάλλον θα τον μαζέψουνε μου είπε η κοπελιά εκεί οπότε αύριο θα πάμε εισαγγελέα

…

Α΄ Ομιλητής: Μάθε νέα λίγο και πάρε με τηλέφωνο, εντάξει;

Β΄ Ομιλητής: ΟΚΑΥ, τι να μάθω νέα; Δεν θα μάθω άλλα νέα ε κοινοποιήσανε στον Νίκο τον Μ…, θα σε πάρει τηλέφωνο

Α΄ Ομιλητής: Ναι όχι, για τον Θωμά ρε

Β΄ Ομιλητής: Ναι εντάξει εντάξει εντάξει

Α΄ Ομιλητής: Εντάξει έγινε έγινε

Β΄ Ομιλητής: Άντε τα λέμε φιλιά γεια γεια

Α΄ Ομιλητής: Φιλάκια γεια γεια.

6η συνομιλία

Α΄ Ομιλητής: Έλα Μήτσο

Β΄ Ομιλητής: Έλα

Α΄ Ομιλητής: Έλα ακούει; Έλα

Β΄ Ομιλητής: Έλα, όβερ όβερ

Α΄ Ομιλητής: Όβερ

Β΄ Ομιλητής: Ακούω, που σε βρι-, σε ποιο στο WHATSAPP σε έχω; Ή στο κανονικό;

Α΄ Ομιλητής: Στο VIBER τώρα στο κανονικό με παίρνεις

Β΄ Ομιλητής: Ε σε παίρνω στο άλλο, έλα

Α΄ Ομιλητής: Εντάξει ΟΚΑΥ, έγινε άντε.

Α΄ Ομιλητής: Έλα;

Β΄ Ομιλητής: Πού είσαι;

Α΄ Ομιλητής: Έξω, ήθελες κάτι;

Β΄ Ομιλητής: Σε παίρνω στο WHATSAPP

Α΄ Ομιλητής: Εμένα;

Β΄ Ομιλητής: Στο VIBER

Α΄ Ομιλητής: Α είναι κλειστό το INTERNET

Β΄ Ομιλητής: Εε;

Α΄ Ομιλητής: Δεν έχω ΙΝΤΕRNET

Β΄ Ομιλητής: Άνοιξέ το γρήγορα, ότι είναι κλείνεις τα πάντα τα πάντα τα πάντα, την πέσαν κάτω στην ΑΘήνα

Α΄ Ομιλητής: Σε ποιον;

Β΄ Ομιλητής: Θωμά, εντάξει;

Α΄ Ομιλητής: Ωχ κλείσε κλείσε

Β΄ Ομιλητής: Κλείσε α.

7η συνομιλία

Α΄ Ομιλητής: Έλα Κυριάκο

Β΄ Ομιλητής: Που είσαι κυρία Ν@@@;

Α΄ Ομιλητής :Στο σπίτι μου τώρα είμαι, περιμένω να με πάρετε

Β΄ Ομιλητής: Εντάξει, τώρα το είδα το μήνυμα ρε συ, παίρνε με τηλέφωνο κι εσύ, με τα μηνύματα

Α΄ Ομιλητής: Ε σε έπαιρνα αλλά δεν μπορούσες εκείνη την ώρα

Β΄ Ομιλητής :Εντάξει, ε κάτι έχει εκεί δεν ξέρω τι γίνεται, εντάξει αυτό

Α΄ Ομιλητής: Τι έγινε; Για πες

Β΄ Ομιλητής: Μη πε-, δεν ξέρω δεν ξέρω ούτε εγώ, ούτε εγώ έχω πάει, εγώ είμαι στον δρόμο γύρω γύρω

Α΄ Ομιλητής: Ξαφνικά Κυριάκο εκεί που χάζευα τις παραγγελίες ακούω μία «πάμε φεύγουμε τώρα», φοβήθηκε κι η Ελένη ξέρεις σαν εσε-, κάτι άκουσε κάτι της είπαν κάποιο μήνυμα, κλείνω υπολογιστές, μαζεύω τα τετράδια μου, κλείνω AIRCONDITION κι αυτά ε φεύγει η Ελένη κάτω μου λέει, μου φώναζε από κάτω κάτι για να κοιτάξω τις κάμερες να κοιτάω κι ότι, τέλος πάντων τα μαζεύω εγώ κι εγώ πανικόβλητη κατεβαίνω κάτω φεύγω κι ανοίγω και φεύγω

Β΄ Ομιλητής: Ναι, εντάξει

Α΄ Ομιλητής: Αυτό, περίμενα βέβαια κανένα μισάωρο στην Φυλής

Β΄ Ομιλητής: Μετά δεν την πήρες την άλλη τηλέφωνο να δεις την κυρά Ελένη μήπως χρειαστεί κάτι;

Α΄ Ομιλητής Δύο φορές παιδί μου την πήρα

Β΄ Ομιλητής Δεν σου είπε να φύγεις ρε συ, μήπως της είπε άλλο αγχώθηκε, σου είπα απλά να πας γρήγορα να κάνεις αυτή την δουλειά

Α΄ Ομιλητής Άκου πάνω στην φωνή είπε φεύγουμε τώρα, τα μαζεύουμε και φεύγουμε

Β΄ Ομιλητής Εντάξει, εισιτήριο βγάλε να φύγεις με αεροπλάνο

Α΄ Ομιλητής Χα χα, να σου πω όλα καλά; Γιατί έχω αγωνία ξέρεις κι εγώ

Β΄ Ομιλητής: Δώρα, Δώρα μη γελάς, εισιτήριο βγάλε με αεροπλάνο γιατί έχει βγει το όνομά σου ότι δουλεύεις σε μας, Δ…. Σ…

Α΄ Ομιλητής: Ε εντάξει και τι έγινε τι

Β΄ Ομιλητής: Αυτό, όχι ρε έλα πλάκα σου κάνω γι αυτό έλα πρόσεξε

Α΄ Ομιλητής: Θα φοβηθούμε δηλαδή κιόλας; Σιγά,

Β΄ Ομιλητής: Πλάκα κάνω σου κάνω όχι πρόσεχε εντάξει έλα γι αυτό σε πήρα μην περιμένεις πουθενά

Α΄ Ομιλητής: Ναι καλά

Β΄ Ομιλητής: Γιατί τώρα είδα το μήνυμά σου, έλα φιλιά, ότι είναι θα σε πάρει η κυρά Ελένη, κάτσε εσύ ξεκουράσου

Α΄ Ομιλητής: Να σου πω να πάω επάνω; Μου είπε η Ελένη θα με πάρει να πάω, της είπα είμαι εδώ έρχομαι μου λέει όχι μην έρθεις τώρα

Β΄ Ομιλητής: Ε όχι όχι όχι, κάτσε εκεί κάτσε εκεί κι εντάξει άστο τώρα αφού έχουνε

Α΄ Ομιλητής: Τι να κάνω εδώ ρε Κυριάκο

Β΄ Ομιλητής: Ε κάτσε τώρα αφού έχουνε εκεί δε, και να μου πει

Α΄ Ομιλητής: Δεν κάνω όχι όχι δεν θέλω κάνω δουλειές αυτή

Β΄ Ομιλητής: Και η κυρά Ελένη έχει φύγει ρε Δώρα

Α΄ Ομιλητής: Έχει φυ-, ωραία πάω εγώ πάνω

Β΄ Ομιλητής: Εσύ τι έχει φύγει ξαναπάει, δεν ξέρω αφού είπε ο Θωμάς τώρα, μιλάει ο Θωμάς, κατάλαβες, μη πας τώρα και τα μπλέξεις

Α΄ Ομιλητής: Καλά θα μου στείλεις ένα μήνυμα όταν είναι να πάω;

Β΄ Ομιλητής: Ναι θα σου στείλω έλα γεια

Α΄ Ομιλητής: Ωραία μη με ξεχάσετε

Β΄ Ομιλητής: Όχι, κάτσε εσύ εκεί κάνε καμιά δουλειά τα λέμε μετά έλα γεια

Α΄ Ομιλητής: Δεν θέλω να κάνω άλλες δουλειές δεν μπορώ άλλο έλα στείλτε μου

Β΄ Ομιλητής: Εντάξει έλα έλα γεια γεια

Α΄ Ομιλητής: Γεια γεια.