Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η FIBA αποθέωσε τον «Greek Freak» – Το σκίτσο που τον απεικονίζει ως ημίθεο

Η Ελλάδα πήρε σπουδαία νίκη απέναντι στο Ισραήλ με σκορ 84-79 και εξασφάλισε την πρόκρισή της στα προημιτελικά του EuroBasket 2025, όπου θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία στις 9 Σεπτεμβρίου στις 21:00. Πρωταγωνιστής ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση και οδήγησε την Εθνική στην επόμενη φάση.

Ελλάδα – Ισραήλ 84-79: Στους «8» του EuroBasket η «γαλανόλευκη» – Με Λιθουανία στα προημιτελικά

Ο Greek Freak τελείωσε το παιχνίδι με 37 πόντους σε μόλις 29 λεπτά συμμετοχής, μάζεψε 10 ριμπάουντ, είχε 18/21 δίποντα και μάζεψε 37 βαθμούς στην αξιολόγηση, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Η FIBA αποθέωσε τον Έλληνα σούπερ σταρ, ανεβάζοντας σκίτσο στα social media με τη λεζάντα: «ημίθεος Γιάννης Αντετοκούνμπο».

