Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Παντρεύτηκε η αδελφή της στην Κύθνο – Οι πρώτες φωτογραφίες

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Παντρεύτηκε η αδελφή της στην Κύθνο – Οι πρώτες φωτογραφίες

Μια ιδιαίτερη ημέρα έζησε η οικογένεια της Ευρυδίκης Βαλαβάνη, καθώς η δημοσιογράφος πάντρεψε τη μικρότερη αδελφή της, Ιωάννα. Ο γάμος έγινε στις Κυκλάδες και πιο συγκεκριμένα στην Κύθνο, στο γραφικό εκκλησάκι της Παναγίας Φλαμπουριανής, με φόντο το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου.

Τη χαρμόσυνη είδηση μοιράστηκε η ίδια η Ευρυδίκη με τους διαδικτυακούς της φίλους το απόγευμα της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου. Αρχικά ανάρτησε μια φωτογραφία της αδελφής της, λίγο πριν μπει στην εκκλησία, και στη συνέχεια μια εικόνα από το ξωκλήσι.

Ακολούθησαν φωτογραφίες με τον γαμπρό, αλλά και ένα στιγμιότυπο από την άφιξη της νύφης. Στη συνέχεια, η Ευρυδίκη δημοσίευσε μια ακόμα εικόνα με το ζευγάρι την ώρα του μυστηρίου, αποτυπώνοντας την πιο όμορφη στιγμή της ημέρας.

Στο πλευρό της δημοσιογράφου βρισκόταν ο σύζυγός της, Γρηγόρης Μόργκαν, ο οποίος τη συνόδευσε σε αυτή τη σημαντική οικογενειακή στιγμή. Έτσι, η μέρα έμεινε αξέχαστη σε όλους, με την οικογένεια Βαλαβάνη να γιορτάζει τον γάμο της Ιωάννας σε ένα από τα ομορφότερα νησιά των Κυκλάδων.

