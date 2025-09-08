Φαίη Ξυλά: Ζητά λίγο καλοκαίρι ακόμα και εντυπωσιάζει με μαγιό τα social media

Η Φαίη Ξυλά συνεχίζει να συνδυάζει δουλειά και ξεκούραση, ακόμα και τον Σεπτέμβρη. Η αγαπημένη ηθοποιός περιοδεύει ανά την Ελλάδα με την επιτυχημένη θεατρική παράσταση «Υπηρέτης δυο αφεντάδων», όπου πρωταγωνιστεί μαζί με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Παρά το απαιτητικό πρόγραμμα, βρίσκει χρόνο να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης στη θάλασσα, μακριά από τη φασαρία της καθημερινότητας.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Φαίη Ξυλά μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους ξεχωριστά φωτογραφικά στιγμιότυπα από τις εξορμήσεις της. Οι αναρτήσεις της συγκεντρώνουν κάθε φορά χιλιάδες αντιδράσεις, ενώ αρκετές ανεβάζουν… τη θερμοκρασία στα social media.

Το βράδυ της Κυριακής, η ηθοποιός δημοσίευσε νέα φωτογραφία από πρόσφατη εμφάνισή της στην παραλία, με το μαύρο ολόσωμο μαγιό της να κλέβει την παράσταση. Μέσα σε λίγα λεπτά, η ανάρτηση συγκέντρωσε δεκάδες σχόλια και «καρδιές» από θαυμαστές, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά πόσο αγαπητή παραμένει στο κοινό.