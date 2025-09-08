Φαίη Ξυλά: Ζητά λίγο καλοκαίρι ακόμα και εντυπωσιάζει με μαγιό τα social media

Enikos Newsroom

lifestyle

Φαίη Ξυλά: Ζητά λίγο καλοκαίρι ακόμα και εντυπωσιάζει με μαγιό τα social media

Η Φαίη Ξυλά συνεχίζει να συνδυάζει δουλειά και ξεκούραση, ακόμα και τον Σεπτέμβρη. Η αγαπημένη ηθοποιός περιοδεύει ανά την Ελλάδα με την επιτυχημένη θεατρική παράσταση «Υπηρέτης δυο αφεντάδων», όπου πρωταγωνιστεί μαζί με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Παρά το απαιτητικό πρόγραμμα, βρίσκει χρόνο να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης στη θάλασσα, μακριά από τη φασαρία της καθημερινότητας.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Φαίη Ξυλά μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους ξεχωριστά φωτογραφικά στιγμιότυπα από τις εξορμήσεις της. Οι αναρτήσεις της συγκεντρώνουν κάθε φορά χιλιάδες αντιδράσεις, ενώ αρκετές ανεβάζουν… τη θερμοκρασία στα social media.

Το βράδυ της Κυριακής, η ηθοποιός δημοσίευσε νέα φωτογραφία από πρόσφατη εμφάνισή της στην παραλία, με το μαύρο ολόσωμο μαγιό της να κλέβει την παράσταση. Μέσα σε λίγα λεπτά, η ανάρτηση συγκέντρωσε δεκάδες σχόλια και «καρδιές» από θαυμαστές, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά πόσο αγαπητή παραμένει στο κοινό.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Fay Xyla (@fay_xyla)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποιες προσωπικότητες έχουν μεγαλύτερη επιτυχία στο Tinder; Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη

Σπερμιδίνη: Ο φυσικός σύμμαχος για την υγεία των μαλλιών και του προσώπου – Πώς θα την καταναλώσετε;

Θεσσαλονίκη: Ψηφιακή πλατφόρμα παραπόνων για απόβλητα θα λειτουργήσει στο myRAAEY

Ακίνητα: «Παράθυρο» για νέους περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Νέα Ζηλανδία: «Μεθυσμένη» ηλικιωμένη έπεσε με το αυτοκίνητό της στη θάλασσα – ΒΙΝΤΕΟ
περισσότερα
01:10 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Ιωάννα Μαλέσκου-Κωνσταντίνος Δανιάς: Βάφτισαν την κόρη τους – Αυτό είναι το όνομα που της έδωσαν

Η Ιωάννα Μαλέσκου και ο Κωνσταντίνος Δανιάς έζησαν στιγμές χαράς το απόγευμα της Κυριακής 7 Σε...
00:26 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Προκόπης Αγαθοκλέους: «Ο Άγιος Παΐσιος νιώθω ότι με βοηθούσε θαυματουργικά σε όλη τη σειρά»

Ο ηθοποιός Προκόπης Αγαθοκλέους μίλησε για την τηλεοπτική του εμπειρία στη σειρά του MEGA «Άγι...
16:44 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Δημήτρης Γιώτης: «Η κακοποιητική συμπεριφορά του πατέρα μου με έκανε να αναρωτιέμαι μια ολόκληρη ζωή γιατί;»

Συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» παραχώρησε ο ηθοποιός, Δημήτρης Γιώτης, ο οποίος αναφέρθηκε ...
10:53 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Πίτερ Σέλερς: Οι άγνωστες πτυχές της ζωής του θρυλικού Επιθεωρητή Κλουζό – «Πάλευε με τους δαίμονές του και την κατάθλιψη»

Υπήρξε ίσως ο κορυφαίος κωμικός όλων των εποχών, αν και όταν έπαιξε δράμα, άφησε άφωνους κριτι...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος