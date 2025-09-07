Φωτιά τώρα στη Λάρισα κοντά στο Νέο Κοιμητήριο και τις Φυλακές της πόλης – Επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πυροσβεστική
Φωτογραφία Αρχείου

Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε περιοχή με ξερά χόρτα, πολύ κοντά στο Νέο Κοιμητήριο και τις Φυλακές Λάρισας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής με πέντε οχήματα και δέκα πυροσβέστες, που δίνουν μάχη για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν τυχόν επέκτασή της.

Παράλληλα, η Αστυνομία έχει αναλάβει τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διέλευση των οχημάτων και να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστών.

Οι προσπάθειες συνεχίζονται, με την Πυροσβεστική να παραμένει σε επιφυλακή μέχρι την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

