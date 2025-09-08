Ντόναλντ Τραμπ: Μετά την προειδοποίηση στην Χαμάς, διαβεβαιώνει – «Σύντομα θα έχουμε συμφωνία για τη Γάζα, θα πάρουμε πίσω τους ομήρους»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι αναμένεται σύντομα να επιτευχθεί συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, επαναλαμβάνοντας όσα έχει αναφέρει αρκετές φορές τους τελευταίους μήνες. Την ίδια στιγμή, έκανε λόγο και για την τύχη των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς, τονίζοντας ότι όλοι θα επιστραφούν, είτε ζωντανοί είτε νεκροί.

«Νομίζω πως σύντομα θα έχουμε συμφωνία για τη Γάζα», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του στην Ουάσιγκτον από τη Νέα Υόρκη, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Πρόσθεσε: «Είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που θέλουμε να λύσουμε για τη Μέση Ανατολή, για το Ισραήλ, για όλους. Είναι ένα πρόβλημα που θα λυθεί».

Αναφερόμενος στους ομήρους που κρατά η Χαμάς, υποστήριξε: «Μπορεί να είναι λίγο λιγότεροι από 20, γιατί τείνουν να πεθαίνουν… Αν και είναι κυρίως νέοι, πεθαίνουν». Η δήλωση αυτή προκάλεσε ανησυχία, καθώς οι ισραηλινές αρχές έχουν ανακοινώσει διαφορετικά στοιχεία.

Σύμφωνα με το Ισραήλ, 48 όμηροι εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα. Από αυτούς, οι αρχές θεωρούν 26 νεκρούς, ενώ εκτιμούν ότι 20 είναι ζωντανοί και η τύχη άλλων δύο παραμένει αβέβαιη. Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τραμπ υποστήριξε ότι λιγότεροι από 20 όμηροι βρίσκονται εν ζωή, θέση που δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις ισραηλινές αρχές, οι οποίες επιμένουν ότι οι δικές τους εκτιμήσεις δεν έχουν αλλάξει.

Ο ίδιος επανέλαβε: «Ας πούμε ότι έχουμε 20 ανθρώπους και έχουμε 38 πτώματα», αναφερόμενος σε αριθμούς που δεν συμβαδίζουν με τα επίσημα στοιχεία, καθώς το Ισραήλ αναφέρει 26 νεκρούς. Παρ’ όλα αυτά, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθηση ότι «θα τους πάρουμε όλους».